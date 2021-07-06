Словакия вернула России 80% закупленной вакцины «Спутник V»

Словакия вернула обратно 160 тыс. из 200 тыс. доз вакцины «Спутник V», которые были поставлены в страну в марте, пишет Reuters. Препараты продали по цене 9,95 долл. за дозу – по той же цене, по которой они были изначально закуплены.

Словакия была второй страной ЕС, которая решила применять «Спутник V», первая партия вакцины прибыла в республику 1 марта. Однако оказалось, что премьер-министр страны Игорь Матович договорился о закупке, не согласовав ее со своими партнерами по коалиции. В итоге в стране начался политический кризис, который привел к отставке правительства.

Это отразилось и на процессе одобрении вакцины. Государственный институт по контролю лекарств Словакии (ŠÚKL) заявлял, что сделать вывод о пользе и рисках вакцины «Спутник V» невозможно из-за «недостающих данных от производителя, несоответствия лекарственных форм и невозможности сравнения партий».

Позже в Словакии заявляли, что поставленный в страну «Спутник» не имел тех характеристик, которые были описаны в журнале The Lancet. РФПИ в ответ указывал на то, что Словакия нарушила контракт, начав тестирование вакцины в лаборатории, не входящей в сеть официальных лабораторий ЕС.

Препарат одобрили в стране только в конце мая. Но вакцины не вызвала интереса у населения, в прошлую пятницу, 2 июля, минздрав страны сообщал, что только 10,5 тыс. словаков получили первую дозу вакцины, а еще 8 тыс. находятся в очереди на получение препарата. Правительство закрыло регистрацию на прививку 30 июня.

Сам Матович, который вернулся в новое правительство на должность министра финансов, заявил на телеканале ТА-3, что против российской вакцины велась пропагандистская кампания, как и против препарата AstraZeneca. По его словам, из-за этой пропаганды вакциной привились меньше людей, чем изначально хотели.

В РФПИ также заявляют, что вакцина столкнулась с противодействием интересов фармбизнеса . «В Словакии «Спутник V» столкнулся с ожесточенной кампанией дезинформации, связанной с внутренней политической борьбой и давлением со стороны международного фармацевтического лобби», — заявили ТАСС в Фонде.

Николай Соколов

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