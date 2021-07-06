Мантуров рассказал о планах по производству вакцин против COVID-19

Производство вакцины «Спутник V» на площадке «Р-Фарм» планируют начать в июле, а на площадках «Биокада» и «Генериума» — осенью. Об этом рассказал глава Минпромторга. Он также поделился планами по другим вакцинам, в том числе иностранным.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил в интервью ТАСС, что в этом месяце объем производства вакцины «Спутник V» достигнет 30 млн комплектов доз. «Мы очень надеемся, что в этом месяце начнет функционировать площадка «Р-Фарм». Когда говорим о производстве 30 млн, уже включаем производство «Р-Фарм» — на очередном совещании с производителями я получил от них соответствующее подтверждение», — сказал министр.

К осени, по его словам, удастся еще увеличить объемы производства за счет новых площадок. В планах Минпромторга выпускать 80 млн комплектов доз вакцины за сезон, если вакцинацию от COVID-19 включат в Национальный календарь профилактических прививок.

«В октябре или в крайнем случае в ноябре постараемся запустить дополнительные мощности на «Биокаде» и «Генериуме». Оборудование уже заказано и будет монтироваться где-то с конца августа – начала сентября. Будем несколько цехов расширять и планируем открыть еще один новый цех на «Генериуме». Это может дать прирост практически на 50% к сегодняшнему объему», — сказал Мантуров.

При этом основные поставки «Спутника V» в другие страны в первую очередь будут вестись с зарубежных площадок, которых уже насчитывается 20, отметил он. Экспорт «ЭпиВакКороны» возможен не только в Венесуэлу. Потенциальный интерес к поставкам этой вакцины проявляют Мексика, Вьетнам, Марокко, Пакистан, Индия, Аргентина и Бангладеш. В целом прогнозируемый объем выпуска — до 14,5 млн комплектов доз до конца этого года.

«КовиВак», который последним вышел к этапу промышленного производства, определился с индустриальными партнерами, сказал Мантуров. «До конца года, думаю, будет примерно 1,15 млн комплектов доз, плюсом к этому объему «Нанолек» может дать дополнительно 3 млн до конца года», — отметил министр.

По словам Мантурова, перспективы иностранных вакцин в России не определены. На данном этапе ждать их применения для россиян не стоит. Министр напомнил, что в стране проходят клинические исследования вакцины CanSino Biologics соместно с «Петровакс». Также ведется совместный проект «Р-Фарм» с AstraZeneca. Но все они будут производиться на экспорт, отметил он.

Ринат Васбеев

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