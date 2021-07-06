В пятерке лидеров рейтинга аптечных сетей произошли изменения

В рейтинге аптечный сетей за первые пять месяцев 2021 года, по версии Alpharm, пермская «Планета здоровья» заняла третью строчку. По итогам 2020 года сеть была на четвертом месте. На четвертое место поднялись краснодарские аптеки «Апрель». В конце 2020 года сеть замыкала первую пятерку. Первое и второе места не изменились, их заняли «Ригла» и «Имплозия». ГК «Эркафарм» спустилась с третьего на пятое место.

Доля первой пятерки в рейтинге аптечных сетей за январь–май 2021 года, подготовленном компанией AlphaRM, выросла с 15,24% в конце 2020 года до 16,5% в конце мая 2021 года.

Доли на рынке нарастили четыре из пяти первый аптечных сетей: «Ригла» с 5,76% в конце 2020 года до 6,3% в конце мая, «Имплозия» – с 4,99 до 5,4%, «Планета здоровья» – с 3,77 до 4,8%, «Апрель» – с 3,47 до 4,1%.

Источник: AlphaRM

Среди лидеров доля уменьшилась у «Эркафарм» – с 4,49 до 3,8%. В первой десятке уменьшилась также доля самарской «Виты» – с 3,12 до 3%. Остальные сети нарастили свои доли.

Количество аптек на конец апреля 2021 года достигло 69,4 тыс., что больше по отношению к пяти месяцам 2020 года на 3%. Общая выручка аптек выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6% и достигла отметки 623 млрд руб., выручка на одну аптеку увеличилась на 4% и составила 1 801 тыс. руб.

Источник: AlphaRM

Елена Калиновская

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