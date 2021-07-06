«Ростех» займется производством очков для регуляции циркадианных ритмов

Холдинг «Швабе» (входит в ГК «Ростех») разрабатывает концентратор кислорода для операционных и отделений интенсивной терапии «СКО-16» под брендом Oxypolus. Прибор предназначен для выделения кислорода из обычного воздуха для ИВЛ без использования централизованной системы медицинского газоснабжения. Объем инвестиций в проект не раскрывается, начало выпуска приборов намечено на март 2022 года, мощность производства – 200 единиц в год. Холдинг «Швабе» (входит в ГК «Ростех») разрабатывает концентратор кислорода для операционных и отделений интенсивной терапии «СКО-16» под брендом Oxypolus. Прибор предназначен для выделения кислорода из обычного воздуха для ИВЛ без использования централизованной системы медицинского газоснабжения. Объем инвестиций в проект не раскрывается, начало выпуска приборов намечено на март 2022 года, мощность производства – 200 единиц в год.

Как сообщают разработчики, концентратор выделяет кислород из окружающей среды, очищает и обеззараживает его, после чего подает в виде стерильного потока к аппарату ИВЛ. Один прибор рассчитан на подачу кислорода от восьми до десяти пациентам.

Использование концентраторов позволит не зависеть от наличия возможности подключиться к системе подачи кислорода в палате, что позволит устанавливать аппараты ИВЛ даже в не предназначенных для этого помещениях, а больницы смогут использовать больше аппаратов ИВЛ, сообщили в госкорпорации.

Разработку устройства ведет Научно-исследовательский институт «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха. В настоящее время компания выпустила опытный образец концентратора. До конца 2021 года планируется зарегистрировать медизделие в Росздравнадзоре, в марте 2022 года – начать серийное производство аппарата. Мощность линии составит 200 концентраторов в год. Объем инвестиций в проект и стоимость самого прибора не раскрываются, однако ожидается, что цена будет ниже существующих аналогов на рынке в среднем на 20%.

Ранее, в июне 2021 года, резидент ОЭЗ «Дубна» – компания «ВестМедГрупп» – представила еще одно решение для обеспечения пациентов на ИВЛ кислородом без использования системы централизованного медицинского газоснабжения. Разработанный компанией баллонный кислородный редуктор CADUCEUS БКО-50 позволяет подключать аппараты ИВЛ напрямую к кислородному баллону. Прибор сбрасывает давление газа на выходе из регулятора до рабочих значений и поддерживает их на стабильном уровне для непрерывной подачи кислорода пациенту.

Ситуация с нехваткой медицинского кислорода обострилась из-за подъема заболеваемости COVID-19. В конце июня 2021 года принять меры по недопущению дефицита кислорода в больницах поручил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В начале июля Минпромторг РФ попросил российские металлургические компании снизить потребление технического кислорода, чтобы производители медицинского газа могли увеличить мощности.

Фото: rostec.ru

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