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Президент наградил Сергея Цыба орденом Почета

Фото: Сергей Цыб

Президент подписал Указ о награждении государственной наградой Сергея Цыба, бывшего первого заместителя министра промышленности и действующего статс-секретаря Ростеха.

К государственной награде за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу представлен экс-замглавы Минпромторга Сергей Цыб, курировавший развитие фармацевтической промышленности. Указ Президента № 394 от 2.07.2021  опубликован на сайте Кремля.

Цыб считается иницииатором государственной программы по реформированию и развитию медицинской и фармацевтической промышленности («Фарма-2020»).

В середине апреля он покинул пост первого замминистра промышленного ведомства, а в мае был назначен на должность статс-секретаря в госкорпорации Ростех.

Таисия Кубрина
pharmvestnik

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6 июля, 2021 | Просмотров: 118