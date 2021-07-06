Президент наградил Сергея Цыба орденом Почета

Президент подписал Указ о награждении государственной наградой Сергея Цыба, бывшего первого заместителя министра промышленности и действующего статс-секретаря Ростеха.
К государственной награде за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу представлен экс-замглавы Минпромторга Сергей Цыб, курировавший развитие фармацевтической промышленности. Указ Президента № 394 от 2.07.2021 опубликован на сайте Кремля.
Цыб считается иницииатором государственной программы по реформированию и развитию медицинской и фармацевтической промышленности («Фарма-2020»).
В середине апреля он покинул пост первого замминистра промышленного ведомства, а в мае был назначен на должность статс-секретаря в госкорпорации Ростех.
Таисия Кубрина
pharmvestnik