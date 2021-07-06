«Ростех» займется производством очков для регуляции циркадианных ритмов Мурашко заявил о ежедневном поступлении новых партий вакцин от COVID-19 в регионы » Президент наградил Сергея Цыба орденом Почета Президент подписал Указ о награждении государственной наградой Сергея Цыба, бывшего первого заместителя министра промышленности и действующего статс-секретаря Ростеха. К государственной награде за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу представлен экс-замглавы Минпромторга Сергей Цыб, курировавший развитие фармацевтической промышленности. Указ Президента № 394 от 2.07.2021 опубликован на сайте Кремля. Цыб считается иницииатором государственной программы по реформированию и развитию медицинской и фармацевтической промышленности («Фарма-2020»). В середине апреля он покинул пост первого замминистра промышленного ведомства, а в мае был назначен на должность статс-секретаря в госкорпорации Ростех. Таисия Кубрина

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