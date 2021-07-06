Мурашко заявил о ежедневном поступлении новых партий вакцин от COVID-19 в регионы

Министр здравоохранения сообщил, что вакцины против коронавируса поступают в регионы своевременно. В Москве по–прежнему нет в наличии «ЭпиВакКороны» и «КовиВака». О проблемах с поставками вакцины сообщается и в других регионах.

Вакцины от COVID-19 поступают в регионы своевременно, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Екатеринбург.

«Поступление вакцины идет фактически ежедневно, потому что темпы вакцинации нарастают, логистическая компания адаптировала поставки, поэтому вакцина поступает своевременно», — сказал он журналистам, отвечая на вопрос о сообщениях про нехватку препаратов в регионах (цитата по ТАСС).

На странице записи на прививку в Москве указано, что в наличии имеется только «Спутник V», «ЭпиВакКороны» и «КовиВака» нет в наличии. Сообщения о нехватки препаратов поступали в конце прошлой недели и из других регионов.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил в интервью ТАСС, что в России с июля по октябрь будет ежемесячно выпускаться около 30 млн комплектов вакцин от коронавируса, а затем сможет нарастить их производство. «Производственных мощностей хватает, но бывает, что в каком-то регионе спрос на вакцину подскакивает очень резко и требуется срочно поставить дополнительные партии, которые в заявке региона изначально не были предусмотрены или планировались позже», — сказал министр.

Ринат Васбеев

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