Рынок госзакупок в январе–мае 2021 года сократился в упаковках

В первые пять месяцев 2021 года объем госзакупок лекарственных препаратов вырос в рублях на 14%, а в упаковках напротив сократился на 12% по сравнению с таким же периодом 2020 года. Тогда увеличение объема госсегмента было как в рублях – на 44% , так и в упаковках – на 16% в сравнении с 2019 годом.
Динамика рынка
С января по май 2021 года лекарственных препаратов государство закупило около 279 млн упаковок на 286 млрд руб. Рынок вырос в рублях на 14%, а в упаковках снизился на 12%, подсчитали «ФВ» совместно с AlphaRM. Госсегмент в натуральном выражении демонстрирует цифры близкие к уровню 2019 года. В аналогичный период прошлого года показатели роста были положительными относительно первых пяти месяцев 2019 года +44% в рублях и +16% в упаковках.
Источник: AlphaRM
Структура рынка
Более 32% закупок в первые пять месяцев 2021 года сделали стационары. Более 20% стоимостного объема в больничных закупках занимают пять препаратов: кислород, пембролизумаб, ниволумаб, бевацизумаб, олокизумаб. Олокизумаб (бренд «Артлегиа») впервые зарегистрирован в России в 2020 году и стал закупаться госзаказчиками в 2021 году. Препарат в 2020 году включен во временные рекомендации Минздрава при COVID-19. Если рассматривать рынок в натуральном выражении, то в стационары чаще всего закупают препарат натрия хлорид (более 23% рынка в упаковках).
Большие доли рынка также занимают препараты, закупаемые для региональных льготных пациентов (23%) и лекарства по программе ВЗН (20,6%). В региональной льготе 15% закупок приходится на препарат нусинерсен для лечения СМА. По программе ВЗН лидер – противоопухолевое лекарство леналидомид – он оттягивает на себя 12% стоимостного объема.
Источник: AlphaRM
Лидеры рынка
В анализируемый период 2021 года на первое место в рейтинге МНН в стоимостном объеме поднялся препарат для лечения спинальной мышечной атрофии нусинерсен (бренд «Спинраза»), который стал закупаться на рынке в конце 2019 года. Относительно января–мая 2020 года закупки этого лекарства увеличились в семь раз до 11 млрд руб. (доля рынка госзакупок 3,9%). На втором месте в рейтинге МНН расположился противоопухолевый препарат леналидомид с долей рынка 2,5%, далее следует экулизумаб (бренд «Элизария») с долей рынка 2,5%. «Элизария» первый отечественный препарат (производства «Генериум») в России, пришедший на смену зарубежной марке «Солирис» для лечения пароксизмальной ночной гемоглобинурии и АГУС. В 2021 году в ГРЛС появилась запись еще об одном препарате экулизумаба – «Ацверис», компании «Биокад». В настоящее время бренд пока не поступил в гражданский оборот.
|ТОР5 МНН лекарственных средств в госсегменте в стоимостном выражении в январе-мае 2020-2021 годов
|Рейтинг
|МНН
|Бренд
|Доля закупок, %
|Прирост закупок январь-май 2020/ январь-май 2021, %
|Январь-май 2020
|Январь-май 2021
|1
|Нусинерсен
|Спинраза
|0,6
|3,9
|623,2
|2
|Леналидомид
|Ревлимид
|2,4
|2,5
|19,3
|3
|Экулизумаб
|Элизария
|1,9
|2,5
|49,1
|4
|Ниволумаб
|Опдиво
|1,5
|1,9
|45,6
|5
|Пембролизумаб
|Китруда
|1,3
|1,8
|57,3
|Источник: AlphaRM
Лидер рынка госзакупок среди корпораций «Фармстандарт» занимает 7,8% доли среди остальных фармкомпаний. В портфеле компании около 150 брендов в госсегменте. Более 60% закупок «Фармстандарта» приходится на два препарата «Ревлимид» для лечения больных с множественной миеломой (права на препарат принадлежат Celgene, «Фармстандарт» выпускает готовую лекарственную форму в Уфе, а также осуществляет упаковку и выпускающий контроль качества) и «Элизария» (производитель препарата «Генериум» входит в группу компаний «Фармстандарта»). Оба бренда демонстрируют значительное увеличение объема госзакупок: «Ревлимид» +19%, «Элизария» +49% в рублях.
Компания Roche поднялась с седьмой на вторую строчку в рейтинге корпораций – прирост закупок +79%. Это произошло благодаря увеличению закупок некоторых брендов, а также росту закупок компании способствовал выпуск на рынок в 2021 году нового препарата для лечения СМА рисдиплам (торговое наименование «Эврисди»).
Еще более значительный рост закупок наблюдается у компании Biogen, закупки препаратов корпорации увеличились в три раза. Наибольшую часть в портфеле компании занимает бренд «Спинраза» для лечения СМА. Как говорилось выше, в 2021 году закупки лекарства увеличились в семь раз относительно января–мая 2020 года. «Спинраза» на рынке госзакупок – самый дорогостоящий препарат. За одну упаковку лекарства государство платит около 5 млн руб. В прошлом году стоимость приближалась к 8 млн руб. за упаковку.
|ТОР5 корпораций в госсегменте в стоимостном выражении в январе-мае 2020-2021 годов
|Рейтинг
|Корпорация
|Доля закупок, %
|Прирост закупок январь-май 2020/ январь-май 2021, %
|Январь-май 2021
|Январь-май 2020
|Январь-май 2020
|Январь-май 2021
|1
|1
|Фармстандарт
|7,5
|7,8
|18,5
|2
|7
|Roche
|3,8
|6,0
|79,1
|3
|18
|Biogen Idec Limited
|1,8
|5,1
|220,9
|4
|2
|Биокад
|5,2
|4,7
|3,0
|5
|6
|Johnson & Johnson
|3,8
|4,4
|31,3
|Источник: AlphaRM
Вероника Догузова
pharmvestnik