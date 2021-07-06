Рынок госзакупок в январе–мае 2021 года сократился в упаковках

Динамика рынка

С января по май 2021 года лекарственных препаратов государство закупило около 279 млн упаковок на 286 млрд руб. Рынок вырос в рублях на 14%, а в упаковках снизился на 12%, подсчитали «ФВ» совместно с AlphaRM. Госсегмент в натуральном выражении демонстрирует цифры близкие к уровню 2019 года. В аналогичный период прошлого года показатели роста были положительными относительно первых пяти месяцев 2019 года +44% в рублях и +16% в упаковках.

Источник: AlphaRM

Структура рынка

Более 32% закупок в первые пять месяцев 2021 года сделали стационары. Более 20% стоимостного объема в больничных закупках занимают пять препаратов: кислород, пембролизумаб, ниволумаб, бевацизумаб, олокизумаб. Олокизумаб (бренд «Артлегиа») впервые зарегистрирован в России в 2020 году и стал закупаться госзаказчиками в 2021 году. Препарат в 2020 году включен во временные рекомендации Минздрава при COVID-19. Если рассматривать рынок в натуральном выражении, то в стационары чаще всего закупают препарат натрия хлорид (более 23% рынка в упаковках).

Большие доли рынка также занимают препараты, закупаемые для региональных льготных пациентов (23%) и лекарства по программе ВЗН (20,6%). В региональной льготе 15% закупок приходится на препарат нусинерсен для лечения СМА. По программе ВЗН лидер – противоопухолевое лекарство леналидомид – он оттягивает на себя 12% стоимостного объема.

Источник: AlphaRM

Лидеры рынка

В анализируемый период 2021 года на первое место в рейтинге МНН в стоимостном объеме поднялся препарат для лечения спинальной мышечной атрофии нусинерсен (бренд «Спинраза»), который стал закупаться на рынке в конце 2019 года. Относительно января–мая 2020 года закупки этого лекарства увеличились в семь раз до 11 млрд руб. (доля рынка госзакупок 3,9%). На втором месте в рейтинге МНН расположился противоопухолевый препарат леналидомид с долей рынка 2,5%, далее следует экулизумаб (бренд «Элизария») с долей рынка 2,5%. «Элизария» первый отечественный препарат (производства «Генериум») в России, пришедший на смену зарубежной марке «Солирис» для лечения пароксизмальной ночной гемоглобинурии и АГУС. В 2021 году в ГРЛС появилась запись еще об одном препарате экулизумаба – «Ацверис», компании «Биокад». В настоящее время бренд пока не поступил в гражданский оборот.

ТОР5 МНН лекарственных средств в госсегменте в стоимостном выражении в январе-мае 2020-2021 годов Рейтинг МНН Бренд Доля закупок, % Прирост закупок январь-май 2020/ январь-май 2021, % Январь-май 2020 Январь-май 2021 1 Нусинерсен Спинраза 0,6 3,9 623,2 2 Леналидомид Ревлимид 2,4 2,5 19,3 3 Экулизумаб Элизария 1,9 2,5 49,1 4 Ниволумаб Опдиво 1,5 1,9 45,6 5 Пембролизумаб Китруда 1,3 1,8 57,3 Источник: AlphaRM

Лидер рынка госзакупок среди корпораций «Фармстандарт» занимает 7,8% доли среди остальных фармкомпаний. В портфеле компании около 150 брендов в госсегменте. Более 60% закупок «Фармстандарта» приходится на два препарата «Ревлимид» для лечения больных с множественной миеломой (права на препарат принадлежат Celgene, «Фармстандарт» выпускает готовую лекарственную форму в Уфе, а также осуществляет упаковку и выпускающий контроль качества) и «Элизария» (производитель препарата «Генериум» входит в группу компаний «Фармстандарта»). Оба бренда демонстрируют значительное увеличение объема госзакупок: «Ревлимид» +19%, «Элизария» +49% в рублях.

Компания Roche поднялась с седьмой на вторую строчку в рейтинге корпораций – прирост закупок +79%. Это произошло благодаря увеличению закупок некоторых брендов, а также росту закупок компании способствовал выпуск на рынок в 2021 году нового препарата для лечения СМА рисдиплам (торговое наименование «Эврисди»).

Еще более значительный рост закупок наблюдается у компании Biogen, закупки препаратов корпорации увеличились в три раза. Наибольшую часть в портфеле компании занимает бренд «Спинраза» для лечения СМА. Как говорилось выше, в 2021 году закупки лекарства увеличились в семь раз относительно января–мая 2020 года. «Спинраза» на рынке госзакупок – самый дорогостоящий препарат. За одну упаковку лекарства государство платит около 5 млн руб. В прошлом году стоимость приближалась к 8 млн руб. за упаковку.