Роспатент объяснил ускоренное рассмотрение заявки на товарный знак AURORA-CoV

Роспатент рассматривал заявку о регистрации товарного знака AURORA-CoV для новой вакцины центра «Вектор» за 2,5 недели. Обычно на это уходит около четырех месяцев. На сокращение сроков повлияли два фактора: приоритетное рассмотрение заявок, связанных с вакцинами от COVID-19, а также предварительно проведенный информационный поиск.

Заявки на выдачу патентов на изобретение, а также на регистрацию товарных знаков, под которыми в гражданский оборот будут вводиться вакцины от COVID-19, рассматриваются Федеральной службой по интеллектуальной собственности в приоритетном порядке. Так Роспатент объяснил «ФВ» причину ускоренной регистрации товарного знака AURORA-CoV, который планируют использовать для вакцины нового поколения «ЭпиВакКорона-Н», разработанной Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Заявка была подана 18 июня, а решение о регистрации знака Роспатент принял 6 июля — спустя 2,5 недели. В обычной ситуации рассмотрение заявки занимает около четырех месяцев, уточнял Роспатент.

«Как известно, действующее нормативно-правовое регулирование не содержит минимальных сроков рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака, при этом одним из основных трендов является постоянное сокращение сроков проведения экспертизы заявок на регистрацию товарных знаков при сохранении качества экспертизы и увеличении объема поступающих заявок», — пояснили в пресс-службе Роспатента. Там отметили, что за шесть месяцев 2021 года средний срок рассмотрения заявок на товарный знак снизился более чем на один месяц по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составляет 3,85 мес.



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