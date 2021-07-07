Роспатент объяснил ускоренное рассмотрение заявки на товарный знак AURORA-CoV

Роспатент рассматривал заявку о регистрации товарного знака AURORA-CoV для новой вакцины центра «Вектор» за 2,5 недели. Обычно на это уходит около четырех месяцев. На сокращение сроков повлияли два фактора: приоритетное рассмотрение заявок, связанных с вакцинами от COVID-19, а также предварительно проведенный информационный поиск.
Заявки на выдачу патентов на изобретение, а также на регистрацию товарных знаков, под которыми в гражданский оборот будут вводиться вакцины от COVID-19, рассматриваются Федеральной службой по интеллектуальной собственности в приоритетном порядке. Так Роспатент объяснил «ФВ» причину ускоренной регистрации товарного знака AURORA-CoV, который планируют использовать для вакцины нового поколения «ЭпиВакКорона-Н», разработанной Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор».
Заявка была подана 18 июня, а решение о регистрации знака Роспатент принял 6 июля — спустя 2,5 недели. В обычной ситуации рассмотрение заявки занимает около четырех месяцев, уточнял Роспатент.
«Как известно, действующее нормативно-правовое регулирование не содержит минимальных сроков рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака, при этом одним из основных трендов является постоянное сокращение сроков проведения экспертизы заявок на регистрацию товарных знаков при сохранении качества экспертизы и увеличении объема поступающих заявок», — пояснили в пресс-службе Роспатента. Там отметили, что за шесть месяцев 2021 года средний срок рассмотрения заявок на товарный знак снизился более чем на один месяц по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составляет 3,85 мес.
Предварительная оценка
К тому же, каждый заявитель может воспользоваться услугой по предварительному проведению информационного поиска и его учета при рассмотрении заявки на регистрацию товарного знака, которую предоставляет Федеральный институт промышленной собственности. Это существенно сокращает сроки государственной регистрации, уточняют в Роспатенте.
Такой поиск был проведен и в отношении товарного знака Aurora-CoV. «Стоит отметить, что работы по регистрации товарного знака Aurora-CoV, выбору обозначения, а также проведения предварительной оценки охраноспособности велись на протяжении полугода, еще до даты подачи заявки на указанное обозначение», — сообщили в пресс-службе Роспатента.
Документы на регистрацию новой вакцины для профилактики COVID-19 «ЭпиВакКорона-Н» «Вектор» подал в Министерство здравоохранения 28 июня.
В начале июня появилась информация, что рабочее название «Аврора» получила другая вакцина для профилактики COVID-19, которую разрабатывает Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток ФМБА (СПбНИИВС). Затем в институте пояснили, что название «Аврора» не является торговой маркой петербургской вакцины, а просто используется внутри компании.
Маргарита Грошева
pharmvestnik