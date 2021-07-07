Вакцина против COVID-19 Sanofi может стать доступной в декабре

Антиковидная вакцина французского фармпроизводителя Sanofi должна стать доступна к декабрю, сообщает RFI.

В вакцине, созданной в партнерстве с британской GSK, используются рекомбинантные белки для запуска иммунного ответа — та же технология, которая используется в одной из вакцин от сезонного гриппа Sanofi.

Председатель правления Sanofi France Оливье Богийо добавил, что метод «испытывался в течение несколько лет».

Компания уже приступила к III этапу испытаний своей вакцины, в которой используется адъювант — вещество, которое помогает повысить иммунный ответ. II фаза испытаний показала образование высокого уровня антител во всех возрастных группах. Отмечается, что вакцина Sanofi будет недорогой в производстве и с менее строгими требованиями к хранению, чем у многих других вакцин.

На данный момент чуть более 24 млн человек — или 36% населения — полностью вакцинированы во Франции.

gxpnews