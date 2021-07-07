Минпромторг разработал проект изменений в правила реализации лекпрепаратов

Минпромторг России разработал проект постановления правительства, который вносит изменения в правила продажи товаров по договору розничной купли-продажи, сообщает ведомство. Изменения позволят исключить запрет на использование схемы комиссии при реализации лекарственных препаратов.

«Правила продажи товаров по договору розничной купли-продажи, утвержденные постановлением правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2463, были приняты взамен правил комиссионной торговли непродовольственными товарами, утвержденными постановлением правительства РФ от 6 июня 1998 г. № 569. Эти правила комиссионной торговли были признаны утратившими силу в рамках административной реформы контрольной и надзорной деятельности», — говорится в сообщении.

Новыми правилами продажи введены требования, которые ранее не были предусмотрены правилами комиссионной торговли. Например, с 1 января 2021 года продавец не вправе продавать потребителю отдельные виды товаров (в том числе лекарственные препараты), принятые на комиссию от любых лиц.

Так был установлен запрет для аптечных организаций на продажу физлицам лекарственных препаратов, которые были получены ими на основании договора комиссии от организаций оптовой торговли или производителей. Но на уровне оптового рынка реализация лекарственных препаратов с использованием схемы комиссии обладает рядом преимуществ, в том числе:

— позволяет гражданам более оперативно получить доступ к лекарственным препаратам, не являющимся «массовыми», в отношении которых субъектам розничного рынка – аптечным организациям не выгодно заранее закупать такие препараты по договорам поставки, так как невозможно заранее оценить объем спроса на такие препараты.

— позволяет аптечным организациям формировать запас таких лекарств с возможностью возврата соответствующих лекарственных препаратов организациям оптовой торговли/производителям.

— позволяет избежать наценки на такие лекарственные препараты на всех участках товаропроводящей цепочки, в случае если производители работают по схеме комиссии напрямую с аптечными организациями.

gxpnews