Индийская Morepen Laboratories произвела тестовую партию вакцины «Спутник V»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и индийская Morepen Laboratories объявляют о производстве тестовой партии российской вакцины против коронавируса «Спутник V» на мощностях компании в штате Химачал-Прадеш, сообщает фонд.

Первая партия препарата будет направлена в НИЦЭМ имени Гамалеи для контроля качества. РФПИ и Morepen Laboratories подписали соглашение о сотрудничестве в июне текущего года и в настоящее время активно осуществляют процесс технологического трансфера.

«Мы рады заключить партнерство с РФПИ для реализации такого масштабного проекта как производство вакцины «Спутник V» в Индии. Для нас большая честь работать совместно для расширения производственных мощностей в Индии, рассчитываем, что данное партнерство станет отправной точкой для долгосрочного сотрудничества с РФПИ и его партнерами в сегментах, которые представляют для нас взаимный интерес. Для Morepen это также станет возможностью развития в секторе биопрепаратов», — сказал председатель совета директоров и управляющий директор Morepen Laboratories Сушил Сури.

Вакцина «Спутник V» была одобрена в Индии 12 апреля 2021 года в рамках процедуры ускоренной регистрации. Индия является ведущим производственным хабом для российской вакцины. Ранее РФПИ заключил соглашения c крупнейшими фармацевтическими производителями Индии – Gland Pharma, Hetero Biopharma, Panacea Biotec, Stelis Biopharma, Virchow Biotech. Партнерства с индийскими производителями позволят выпускать более 850 млн доз вакцины «Спутник V» в Индии ежегодно.

«Пандемия коронавируса продолжается, возникают новые, более опасные штаммы в различных регионах мира, поэтому РФПИ увеличивает производственные мощности для выпуска «Спутника V» в Индии, одном из ключевых хабов. Соглашение с Morepen Laboratories позволит увеличить объемы производства вакцины, сделать ее более доступной как для населения страны, так и наших глобальных партнеров, и ускорить вакцинацию с помощью одного из лучших мировых препаратов», — отметил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

На сегодняшний день «Спутник V» зарегистрирован в 67 странах с общим населением более 3,5 млрд человек. Данные регуляторов ряда стран, в том числе, Аргентины, Сербии, Бахрейна, Венгрии, Мексики и других государств, полученные в ходе вакцинации населения, демонстрируют, что «Спутник V» – одна из наиболее безопасных и эффективных вакцин против коронавируса.

gxpnews