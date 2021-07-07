В Хабаровском крае возбудили уголовное дело из-за подлога при поставке медоборудования

Прокуратура Хабаровского края возбудила уголовное дело в отношении руководителя краевого государственного казенного учреждения (ГКУ) «Служба заказчика Министерства строительства Хабаровского края» по подозрению в служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ) при поставке медоборудования в новый корпус противотуберкулезного диспансера. По мнению надзорного органа, чиновник подписал акты о приемке фактически невыполненных работ по поставке медтехники на 24,5 млн рублей. Прокуратура Хабаровского края возбудила уголовное дело в отношении руководителя краевого государственного казенного учреждения (ГКУ) «Служба заказчика Министерства строительства Хабаровского края» по подозрению в служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ) при поставке медоборудования в новый корпус противотуберкулезного диспансера. По мнению надзорного органа, чиновник подписал акты о приемке фактически невыполненных работ по поставке медтехники на 24,5 млн рублей.

Нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для госнужд было выявлено при проверке обеспечения медоборудованием строящегося в Хабаровске палатного корпуса противотуберкулезного диспансера.

Как сообщает прокуратура, глава ГКУ «Служба заказчика Минстроя Хабаровского края» подписывал акты о приемке фактически невыполненных работ по монтажу и вводу в эксплуатацию медицинского оборудования, а также неоказанных услугах по обучению сотрудников заказчика правилам эксплуатации. Ведомство оценило ущерб в виде необоснованно перечисленной платы в размере 24,5 млн рублей.

Результаты проверки были направлены в следственные органы, в результате чего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Максимальная санкция по статье предусматривает два года лишения свободы. Имя фигуранта прокуратура региона не раскрывает. По данным СПАРК-Интерфакс, с октября 2020 года и. о. начальника ГКУ «Служба заказчика Минстроя Хабаровского края» был Александр Груба, а с 24 июня 2021 года должность занял Владислав Тян.

Новый палатный корпус противотуберкулезного диспансера в Хабаровске возводится с 2019 года. Стоимость объекта составляет 1,4 млрд рублей, из которых около 750 млн предназначено на оснащение медицинским оборудованием.

В январе 2020 года аналогичное уголовное дело было возбуждено в Республике Бурятии. Как выяснило следствие, месяцем ранее начальник регионального Управления капитального строительства Виктор Гусляков подписал товарную накладную о поставке, установке и вводе в эксплуатацию медоборудования для Республиканского онкологического диспансера на общую сумму 96,7 млн рублей, хотя на тот момент медизделия не были поставлены заказчику. Несмотря на это, на основании подписанных документов поставщику была перечислена оплата в полном объеме.

В январе 2021 года Советский районный суд Улан-Удэ прекратил производство по делу и назначил наказание чиновнику в виде судебного штрафа в размере 40 тысяч рублей, учтя, что поставка оборудования в онкодиспансер в итоге была выполнена в полном объеме, а чиновник признал свою вину.