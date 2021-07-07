В Израиле заметили снижение профилактического эффекта вакцины Pfizer от COVID-19

По предварительным данным Министерства здравоохранения Израиля, в последний месяц (с 6 июня по 5 июля) вакцина от Pfizer/BioNTech показала 64-процентную эффективность в профилактике заражения новой коронавирусной инфекцией вместо ранее известного показателя в 95%. В ведомстве связывают изменение показателя с распространением штамма «дельта». При этом эффективность препарата в предотвращении госпитализации больных COVID-19 остается высокой – 93%. По предварительным данным Министерства здравоохранения Израиля, в последний месяц (с 6 июня по 5 июля) вакцина от Pfizer/BioNTech показала 64-процентную эффективность в профилактике заражения новой коронавирусной инфекцией вместо ранее известного показателя в 95%. В ведомстве связывают изменение показателя с распространением штамма «дельта». При этом эффективность препарата в предотвращении госпитализации больных COVID-19 остается высокой – 93%.

По результатам КИ эффективность вакцины Pfizer и BioNTech в предотвращении заражения коронавирусом составила 94%. Министерство здравоохранения Израиля в мае, еще до распространения штамма «дельта», приводило данные, что две дозы препарата Pfizer и BioNTech в 95% случаев защищают от заражения, госпитализации и тяжелого течения болезни.

Представитель Pfizer не прокомментировал данные ведомства, указав, что они предварительные и нуждаются в детальной оценке. В компании отметили, что в ходе испытаний вакцина продемонстрировала эффективность от различных вариантов коронавируса, включая «дельта».

Исследование Службы общественного здравоохранения Англии (Public Health England, PHE), опубликованное в мае 2021 года, показало, что вакцина Pfizer и BioNTech на 88% эффективна против симптоматического проявления индийского штамма COVID-19.

Вакцинация в Израиле препаратом Pfizer и BioNTech началась 20 декабря 2020 года. Первый компонент вакцины, по данным на 5 июля, получили 5,6 млн человек, оба компонента – 5,2 млн, что составляет более 55% от общей численности населения страны.

С 1 июня в Израиле были сняты ограничения, связанные с пандемией, кроме требования носить маски в закрытых помещениях. Министерство здравоохранения Израиля 15 июня отменило и масочный режим, но 25 июня восстановило его из-за роста числа заражений коронавирусом. На 5 июля в стране болеют COVID-19 2,6 тысячи человек, 17 из них подключены к ИВЛ.