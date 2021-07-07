Тестовые партии «Спутник V» произвели в Мексике и Индии

Индийская Morepen Laboratories и мексиканская Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México произвели тестовые партии вакцины «Спутник V». Они будут направлены в Центр им. Гамалеи для контроля качества.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и индийская компания Morepen Laboratorie объявили о производстве тестовой партии вакцины против коронавируса «Спутник V» на мощностях компании в штате Химачал-Прадеш. Это уже шестая площадка в Индии, где собираются выпускать российский препарат. Ранее РФПИ заключил соглашения c крупнейшими фармацевтическими производителями Индии – Gland Pharma, Hetero Biopharma, Panacea Biotec, Stelis Biopharma, Virchow Biotech. Индийские производители смогут выпускать более 850 млн доз вакцины. При этом ежегодно основные поставки «Спутника V» в другие страны в первую очередь будут вестись с зарубежных площадок, которых уже насчитывается 20.

Тестовую партию вакцины произвела и мексиканская фармацевтическая компания Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (BIRMEX). Препарат, произведенный в Мексике, будет использоваться для реализации программы вакцинации населения против COVID-19 в стране. Будущие объемы производства не раскрываются.

Произведенные в Индии и Мексике препараты направят в Центр им. Гамалеи для контроля качества.

О том, что Мексика также проявляет интерес к другой российской вакцине – «ЭпиВакКорона», рассказал накануне министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Всего «Спутник V» производится на 20 зарубежных площадках.

Фото: mil.ru

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