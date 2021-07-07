ФАС исключила рост цен на жизненно важные препараты

ФАС считает, что рост цен на жизненно важные препараты невозможен в силу особенностей регулирования. Служба назвала такие прогнозы манипулятивными, поскольку они могут спровоцировать искусственный спрос на лекарства.

Федеральная антимонопольная служба заявила, что цены на лекарства, которые входят в Перечень ЖНВЛП, регулируются государством и не могут быть выше установленных пределов. Таким образом, их рост невозможен, говорится в сообщении ФАС.

Антимонопольный регулятор отреагировал на публикацию газеты «Коммерсантъ», где говорилось о росте цен на лекарства до 8% по итогам года, что превысит инфляцию. При этом в материале речь шла именно о препаратах, не входящих в Перечень ЖНВЛП. Гендиректор DSM Group Сергея Шуляк не исключил, что рост цен на сырье вынудит производителей лекарств поднять цены на препараты, не входящие в перечень, для компенсации затрат.

«ФАС России предостерегает должностных лиц от безосновательных заявлений о росте цен на лекарства. Такого рода заявления могут привести к искусственному стимулированию спроса на жизненно важные препараты. Антимонопольное ведомство напоминает, что цены на лекарства, которые входят в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), регулируются государством и не могут быть выше установленных пределов», – говорится в сообщении службы.

Как писал «ФВ» в январе, ФАС сделала экономический анализ 14 тыс. цен на жизненно важные препараты, из них 2 тыс. – цены на референтные препараты и 12 тыс. – на воспроизведенные. На четверть референтных лекарств снижены цены в среднем на 25%, стоимость примерно половины воспроизведенных препаратов уменьшилась в среднем на 35%.

В настоящее время ФАС уже установила 61 новую экономически обоснованную цену на 22 лекарственных препарата, обеспечив их присутствие на рынке. В частности, речь идет о ценах на такие жизненно важные препараты, как «этопозид», «винкристин», «пеницилламин» и «ципротерон».

Ринат Васбеев

pharmvestnik