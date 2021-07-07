Иностранные производители подали документы на регистрацию вакцин в России

Глава Минздрава сообщил, что иностранные производители подали заявки на регистрацию вакцин против COVID-19 в России. Он не назвал конкретные названия препаратов. Накануне министр промышленности и торговли говорил, что на данном этапе не стоит ждать применения иностранных вакцин для россиян.

Несколько иностранных производителей подали документы на регистрацию своей вакцины от COVID-19 в России. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он не назвал конкретные препараты, но уточнил, что после одобрения они смогут продаваться.

«Да, есть подавшие заявления. Они проходят экспертизу. Соответственно, как будет решение, будут продаваться», – сказал министр (цитата по ТАСС).

Источники «ФВ» сообщили, что документы на получение разрешения на клинические исследования подала одна из американских компаний, производящих вакцины. Пока она не готова раскрыть подробности.

Накануне министр промышленности и торговли Денис Мантуров назвал неопределенными перспективы иностранных вакцин в России. На данном этапе ждать их применения для россиян не стоит, отметил министр. Он напомнил, что в стране проходят клинические исследования вакцины CanSino Biologics совместно с «Петровакс». Также ведется совместный проект «Р-Фарм» с AstraZeneca. Но все они будут производиться на экспорт.

Ринат Васбеев

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