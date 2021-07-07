«Круг добра» закупит лекарства на I квартал 2022 года

Фонд «Круг добра» принял решение о заблаговременной закупке лекарств – на I квартал 2022 года. Это необходимо для непрерывного лечения детей на стыке 2021 и 2022 годов.

Экспертный совет фонда «Круг добра» утвердил решение о закупках лекарств на I квартал 2022 года. Это позволит избежать «проблемы нового года» и обеспечить непрерывное лечение детей на стыке 2021 и 2022 годов, сообщается на сайте фонда.

«Мы сегодня решили острейший вопрос, который беспокоил не только родителей детей с тяжелыми заболеваниями, но и врачей, которые всей душой переживают за своих пациентов. Теперь мы точно знаем, что все дети, нуждающиеся в дорогостоящих препаратах, получат лечение своевременно и бесперебойно», – сообщил председатель правления фонда Александр Ткаченко.

Всего с начала года правительство выделило 37,9 млрд руб. на закупку дорогостоящих лекарственных препаратов для детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими, в том числе орфанными заболеваниями.

Перечень утвержденных фондом «Круг добра» болезней и лекарств.

pharmvestnik