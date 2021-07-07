«Ростех» привлечет 2 млрд рублей на производство автомобилей скорой помощи

ГК «Ростех» намерена привлечь до 2 млрд рублей на производство автомобилей скорой медицинской помощи (СМП) и санитарного транспорта для перевозки людей с ограниченными возможностями. Соответствующее соглашение подписано между холдингом «Швабе» (входит в структуру госкорпорации) и «Новикомбанком». ГК «Ростех» намерена привлечь до 2 млрд рублей на производство автомобилей скорой медицинской помощи (СМП) и санитарного транспорта для перевозки людей с ограниченными возможностями. Соответствующее соглашение подписано между холдингом «Швабе» (входит в структуру госкорпорации) и «Новикомбанком».

Согласно условиям договора, «Новикомбанк» окажет содействие в привлечении финансирования до 2 млрд рублей для реализации проекта «Швабе» по выпуску карет СМП, автомобилей медицинской службы и специализированного транспорта для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья.

По оценкам Аналитического центра Vademecum, еще одна структура «Ростеха» «РТ‑Скорая помощь» входит в число крупнейших операторов услуг аутсорсинга скорой медицинской помощи – в 2019 году объем госконтрактов компании составил 1,8 млрд рублей.

В феврале 2020 года «РТ-Скорая помощь» стала победителем конкурса на аутсорсинг скорой помощи в Самаре и Самарской области с 1 мая 2020 года до 30 апреля 2023 года за 937,9 млн рублей, а спустя месяц стала поставщиком услуг для Новокузнецкой станции скорой медицинской помощи за 878 млн рублей.

В декабре того же года «РТ-Социальная сфера» выиграла еще три тендера на предоставление автомобилей скорой помощи в четырех районах Свердловской области – городах Нижний Тагил, Каменск-Уральск, Первоуральск и городском округе Староуткинске. Общий объем контрактов, рассчитанных на три года, составил 1,346 млрд рублей.

Фото: rostec.ru

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