Росстат сообщил о росте цен на лекарства в июне на 0,17%

В июне не входящие в Перечень ЖНВЛП лекарства стали дороже на 0,5%. Также выросли цены на некоторые препараты, не включенные в список, например, «Супрастин» и ацетилсалициловая кислота.

Росстат разместил индекс потребительских цен в июне 2021 года, по сравнению с маем он составил 0,69%. Рост цен на медикаменты в июне по сравнению с маем составил 0,17%.

В июне лекарства, не входящие в Перечень ЖНВЛП, подорожали на 0,5%, в том числе:

«Гепарин натрия» — на 2,6%,

«Валидол» — на 2,1%,

«Левомеколь» и «Йод» — на 1,3%,

«Корвалол», «Валокардин», «Настойка пустырника», флуоцинолона ацетонид, метамизол натрия (анальгин отечественный), «Аллохол» — на 0,6—1%.

При этом подешевели поливитамины без минералов отечественные: «Линекс» (на 0,7%), таурин (на 0,4%), троксерутин (на 0,3%).

Также снизились цены на входящие в Перечень ЖНВЛП лекарства, включая:

амоксициллин с клавулановой кислотой – на 1,2%,

апиксабан («Эликвис») – на 0,7%,

азитромицин, хлоргексидин, лоратадин, «Винпоцетин», «Эналаприл», «Панкреатин», колекальциферол (витамин Д3), умифеновир («Арбидол»), «Амброксол», ксилометазолин, «Омепразол» — на 0,2–0,6%.

Однако лоперамид подорожал на 0,7%, гипотиазид – на 0,4%, ацетилсалициловая кислота и «Супрастин» — на 0,3%.

Среди медицинских товаров выросли цены на бинты – на 0,7%, аппараты для измерения артериального давления и вату отечественную – на 0,5%, термометры медицинские безртутные (галинстановые) и корригирующие очки – на 0,2%. Вместе с тем подешевели термометры медицинские электронные стандартные – на 1,3% и шприцы одноразовые – на 0,4%.

Григорий Дубов

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