В Калужской области уволят медсестру за введение воды вместо вакцины от COVID-19

После распространения в соцсетях видео, на котором медсестра признается в подмене вакцины на воду для инъекций, выяснилось, что события происходят в Жуковской центральной районной больнице Калужской области. Губернатор региона Владислав Шапша поручил проверить все пункты вакцинации в области, а медсестру – уволить. После распространения в соцсетях видео, на котором медсестра признается в подмене вакцины на воду для инъекций, выяснилось, что события происходят в Жуковской центральной районной больнице Калужской области. Губернатор региона Владислав Шапша поручил проверить все пункты вакцинации в области, а медсестру – уволить.

Как сообщается в Телеграм-канале, инцидент произошел 26 июня. «Медсестра испугалась сообщить пациенту, который был родственником врача той же больницы, что второй компонент вакцины от коронавируса закончился. Он идентичен первому и был уже, видимо, использован. Попытка подменить вакцину водой, разумеется, не осталась незамеченной», – сообщил Владислав Шапша.

Речь шла о вакцине КовиВак. В настоящее время в регионе доступен только Спутник V: по данным областной администрации, 22,2 тысячи единиц первого компонента и 85,8 тысячи единиц второго.

«Попытка подменить вакцину водой, разумеется, не осталась незамеченной. Чуть позднее в тот же день вакцинация была произведена и конфликт исчерпан. Тем не менее в учреждении идет служебная проверка. Медсестра в отпуске, но за столь халатное отношение к служебным обязанностям, уверен, на работу уже не вернется и будет уволена», – заявил губернатор.

В Минздраве региона ситуацию назвали недопустимой и пообещали проинспектировать все местные пункты вакцинирования.

Всего вакцинацию в Калужской области прошли порядка 150 тысяч человек. К 8 июля выявлено 110 новых случаев заражения COVID-19.

В конце июня, как раз на момент случившегося в Калужской области, целый ряд регионов сообщил о нехватке вакцин. По оценкам Минпромторга РФ, для удовлетворения потребности в РФ и с учетом планов по экспортным поставкам достаточно производить 30 млн комплектов вакцины в месяц. Для этого планируется расширять число промплощадок и увеличивать их мощность.