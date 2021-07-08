Венесуэла одобрила «ЭпиВакКорону»

Медицинский регулятор Венесуэлы выдал разрешение на использование российской вакцины против COVID-19 «ЭпиВакКорона». Об этом «РИА Новости» сообщила глава управления санитарного регулирования Национального института гигиены страны Александра Эрнандес.

«ЭпиВакКорона — это безопасная и качественная вакцина, которая будет иметь хороший эффект для борьбы с коронавирусом, она абсолютно пригодна для применения населением, только ждем начала поставок», — сказала она.

Соглашение о покупке у компании «Герофарм» до 5 млн комплектов вакцины «ЭпикВакКорона» было подписано в июне в рамках ПМЭФ. Первые поставки запланированы на сентябрь 2021 года. Венесуэла стала первой страной — покупателем вакцины из дальнего зарубежья.

При этом глава Минпромторга Денис Мантуров говорил, что объемы производства «ЭпиВакКороны» не обеспечивают полностью запрос по выполнению поставок на зарубежные рынки. Возможно, эту задачу можно будет решить к концу года, заявил министр.

Фото: Роспотребнадзор

Ринат Васбеев

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