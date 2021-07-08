Takeda зарегистрировала в России первый препарат от синдрома короткой кишки

Takeda 24 июня получила в России регистрационное удостоверение на препарат Гэттестив (тедуглутид) – первый в мире лекарственный препарат, одобренный для лечения пациентов с синдромом короткой кишки (СКК) с кишечной недостаточностью в возрасте от 1 года и старше. СКК включен в перечень заболеваний, терапию которых будет финансировать фонд «Круг добра». Takeda 24 июня получила в России регистрационное удостоверение на препарат Гэттестив (тедуглутид) – первый в мире лекарственный препарат, одобренный для лечения пациентов с синдромом короткой кишки (СКК) с кишечной недостаточностью в возрасте от 1 года и старше. СКК включен в перечень заболеваний, терапию которых будет финансировать фонд «Круг добра».

В России, по данным ежегодного бюллетеня экспертного совета по орфанным заболеваниям, на 2019 год числился 161 ребенок с СКК.

В начале июня СКК был включен в перечень заболеваний, терапию которых будет финансировать фонд «Круг добра». Какие препараты будут закупаться для терапии СКК, фонд еще не утвердил.

В ЕС тедуглутид был одобрен в 2012 году под ТН Revestive. Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) впервые одобрило тедуглутид для взрослых в 2012 году, а в мае 2019 года разрешило его применение у детей с СКК от года. В США препарат известен под ТН Gattex.

Тедуглутид прошел рандомизированное многоцентровое двойное слепое исследование в течение 24 недель с участием 59 пациентов, зависимых от парентерального питания (ПП) и инфузионной терапии (ИТ), в возрасте от 1 года до 17 лет. Результаты исследования продемонстрировали стойкую эффективность препарата в динамике с постоянным снижением потребности пациентов в ПП и ИТ: к 24-й неделе необходимый объем их применения снизился на 41,5%, а необходимая длительность – на 26%. Три пациента к 24-й неделе применения препарата достигли независимости от ПП. Схожие результаты исследований и отсутствие нежелательных реакций было отмечено и у взрослых пациентов.

Гэттестив имитирует действие природного гормона – глюкагоноподобного пептида-2, стимулируя адаптацию кишечника и увеличивая абсорбционную способность слизистой кишки.

СКК с кишечной недостаточностью – снижение функциональности тонкой кишки в результате резекции или врожденных пороков, приводящее к хронической кишечной недостаточности и нарушению адекватного роста и развития пациента. Заболевание встречается с частотой от 1 до 5 человек на 1 млн, летальность при синдроме короткой кишки составляет от 11% до 37,5%.

Фото: dealbook.nytimes.com

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