Натуральный объем производства лекарств сократился на 9,2% за 5 месяцев 2021 года

RNC Pharma сообщает, что по итогам мая 2021 года натуральный объем производства лекарств в России сократился на 9,2%. Суммарный объем производства достиг 239,1 млрд руб.

Суммарный объем производства лекарственных препаратов в России по итогам периода с января по май 2021 года достиг 239,1 млрд руб. (в ценах отгрузки производителей, с учетом НДС). При этом показатель долгосрочной динамики в рублевом эквиваленте составил 26%, а в натуральном выражении снижается. За первые пять месяцев фармпроизводители отгрузили 1,7 млрд упаковок лекарственных препаратов, это на 9,2% меньше, чем годом ранее. Такие данные приводит RNC Pharma.

Несмотря на спад в упаковках, показатель прироста в минимальных единицах дозирования (МЕД) лучше, здесь отгрузки сократились на 1,7%, всего с начала года отечественный фармпром отгрузил 32,6 млрд. МЕД. Помимо сокращения спроса надо отметить также и серьезное изменение формата потребительских упаковок.

Динамика отгрузок лекарственных препаратов за май уходила в «минус» как в денежном (-1,7%), так и в натуральном выражении (-28,4%). «Здесь совершенно очевидно прослеживается влияние пандемии, начиная с марта прошлого года на фармрынке уже в полный рост стояла проблема ажиотажного спроса на отдельные лекарственных препаратов, в текущем же году весна в отношении заболеваемости прошла относительно спокойно, так что налицо влияние эффекта т.н. высокой базы», — говорится в отчете RNC Pharma.

Спад производства касался в основном категории безрецептурных лекарственных препаратов, здесь за январь–май зафиксировано снижение в упаковках (-16%). Категория рецептурных препаратов потеряла всего 1%. В основном проблема связана с падением доходов населения и сокращением потребления продукции не первой необходимости, также имеет место «миграция» потребителей ОТС препаратов в товарную категорию БАД.

Среди крупнейших с точки зрения натуральных объемов производства корпораций (в рамках ТОР20), максимальную динамику в январе–мае 2021 года по-прежнему демонстрирует «Тульская фармфабрика», где отгрузки в упаковках за год выросли в пять раз, основной вклад обеспечил порошок для приготовления раствора для приема внутрь Магния сульфат. Значительными темпами отгрузок среди топовых компаний могут похвастаться также компании «Промомед» (+43% в упаковках) и «Обновление» (+41%). В первом случае прирост обеспечили в основном два препарата: «Цефтриаксон» (+53%) и «Цефотаксим» (рост в 2,9 раза). У компании были примеры и более значительной динамики, скажем, отгрузки левофлоксацина увеличились в 11,6 раза, но в абсолютном выражении поставки цефалоспоринов на порядок больше. По компании «Обновление» в рамках анализируемого периода имеет смысл обратить внимание на поставки «Анаприлина» (рост в 7 раз) и «Преднизолона» (в 3 раза).

Среди крупнейших производителей ОТС-препаратов максимальную натуральную динамику продемонстрировала «Валента» (+69% в упаковках), рост обеспечили старые хиты, так производство «Граммидина» за год выросло в 3,4 раза, отгрузки препарата «Тримедат» увеличились в 2,5 раза. Так росли и продажи «Ингавирина» на уровне 26%. Второй среди топовых компаний результат показал «Озон», продажи выросли на 53%. Максимальный вклад в динамику внесли «Амброксол» (рост в 2,7 раза) и «Флюконазол» (+56%).

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