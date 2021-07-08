Минздрав разработал новое Положение о СМДЛП

Минздрав представил проект нового Положения о СМДЛП для медицинского применения. Оно должно будет вступить в силу с 1 марта 2022 года.

Минздрав России опубликовал для общественного обсуждения проект нового Положения о системе мониторинга движения лекарственных препаратов (СМДЛП) для медицинского применения. С его принятием утратят силу девять нормативных правовых актов правительства, которые регулируют маркировку медикаментов, говорится в приложении, размещенном с документом на regulation.gov.ru.

Проектом постановления предусмотрены нормы, разработанные в рамках исполнения поручения заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой в части проведения Росздравнадзором мониторинга ассортимента и объема лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших. В Положении указано, что регулятор получит доступ к информации, содержащейся в СМДЛП для мониторинга ассортимента, цен и объемов медикаментов из списка ЖНВЛП.

В документе также нашло отражение поручение заместителя руководителя аппарата правительства Ольги Кривонос ‎о фиксации факта выбытия лекарственного препарата при его продаже дистанционным способом. В соответствии с пунктом 96, делать это надлежит «с использованием контрольно-кассовой техники».

Обсуждение проекта продлится до 3 августа. Документ может вступить в силу с 1 марта 2022 года.

Фото: Екатерина Погонцева



Екатерина Погонцева

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