В Москве открыли крупнейший в мире центр вакцинации

В «Лужниках» открыли центр вакцинации, который может принимать до 15 тыс. человек ежедневно. Он предназначен в основном для работы с иностранными гражданами.

В «Лужниках» открылся новый центр вакцинации от COVID-19, предназначенный в основном для работы с иностранными гражданами. Он стал одним из крупнейших центров вакцинации в России и мире, сообщает пресс-служба мэрии Москвы. Пропускная способность центра составляет около 15 тыс. человек в день. Спортивный комплекс разделили на секторы, где прививают физических лиц, самостоятельно принявших решение о вакцинации, а также организованных групп иностранных работников.

«Здесь будут в большинстве своем прививать мигрантов, но по большому счету не будет отказано никому из желающих москвичей, которые придут сюда на вакцинацию. Если раньше мы прививали мигрантов только организованно, через предприятия и организации, то сегодня приглашаем всех желающих в этот прекрасный центр», — сказал мэр Сергей Собянин.

На прошлой неделе в Москве открылся пункт вакцинации в Гостином дворе. Он может принимать до 6 тыс. человек в сутки.

Также трудовых мигрантов вакцинируют «Спутником Лайт» в миграционном центре в Сахарово и на рынке «Садовод».

Фото: М. Мишина. Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Ринат Васбеев

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