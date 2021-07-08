Правительство выделит 2,5 млрд рублей на закупку лекарств для пациентов с COVID-19

На лечение амублаторынх пациентов с COVID-19 в ближайшее время выделят дополнительно 2,5 млрд руб., сообщила вице-премьер. В прошлом месяце глава кабмина распорядился выделить на закупку лекарств для людей с коронавирусом 25 млрд руб.

Правительство России в ближайшее время выделит 2,5 млрд руб. на закупку лекарств для 790 тыс. пациентов с COVID-19, которые лечатся амбулаторно. Об этом на совещании президента Владимира Путина с членами кабмина заявила вице-премьер Татьяна Голикова, сообщается на сайте Кремля.

По ее словам, правительство поручило регионам сохранить достаточный объем свободных коек, учитывая эпидемиологическую обстановку в стране, следить за наличием резервных лекарств, средств индивидуальной защиты и дезинфекционных средств в стационарах и амбулаториях.

В начале июля премьер-министр Михаил Мишустин распорядился выделить на лечение граждан с COVID-19 25 млрд руб. за счет нераспределенных остатков средств ФОМС. Эти деньги должны поступить в региональные бюджеты в течение месяца. По словам главы кабмина, это финансирование должно обеспечить не меньше 700 тыс. госпитализаций граждан, зараженных коронавирусом.

Фото: kremlin.ru

Григорий Дубов

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