Johnson & Johnson планирует выйти на рынки РФ со своей вакциной от коронавируса

Компания Janssen — подразделение американской Johnson & Johnson — намерена сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами, чтобы выйти со своим препаратом на рынки России и других стран СНГ, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Janssen.

«С самого начала пандемии коронавируса Johnson & Johnson непрестанно работала над тем, чтобы помочь справиться с ней. Мы привержены обеспечению глобального доступа к нашей однокомпонентной вакцине-кандидату в рамках экстренных мер по борьбе с пандемией и не с целью получения прибыли. Мы будем работать со всеми заинтересованными сторонами, чтобы поставить нашу однокомпонентную вакцину-кандидат от коронавируса на рынки России и СНГ после всех необходимых шагов, таких как местные клинические испытания и авторизация», — заявил представитель компании Мареа Файнберг.

В американской компании Pfizer, также занимающейся производством своей вакцины от коронавируса, сообщили агентству, что еще рассматривают вопрос об обращении за регистрацией в РФ.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что ряд иностранных производителей подал документы на регистрацию своих вакцин на территории России.

gxpnews