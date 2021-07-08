Минпромторг предоставит предложения по дополнительным поставкам кислорода

Правительство России поручило Минпромторгу представить предложения по дополнительным поставкам медицинского кислорода больницам, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

«Поскольку ситуация с коронавирусом продолжает оставаться тяжелой, отмечается рост заболевших и госпитализированных граждан, премьер-министр Михаил Мишустин обратил внимание коллег, что нужно тщательно следить за тем, чтобы у медицинских работников было все необходимое для их лечения. В этой связи Минпромторгу поручено представить в правительство предложения по возможности поставки дополнительных объемов кислорода в медицинские организации», – отмечается в сообщении по итогам заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Ранее в Минпромторге говорили, что министерство анализирует возможности дополнительного наращивания резервов медкислорода.

На прошлой неделе РБК сообщало, что Минпромторг призвал российские металлургические компании снизить объемы технического кислорода, используемого для производства стали, чтобы увеличить поставки медицинского кислорода в больницы. Министерство направило металлургическим компаниям письмо с просьбой о предоставлении данных по объемам закупаемых ими у производителей медицинского кислорода технических газов.

gxpnews