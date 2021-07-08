Глава ВОЗ заявил о победе новых вариантов коронавируса в гонке с вакцинами

Глава ВОЗ заявил, что новые штаммы коронавируса одерживают победу над вакцинами. По его словам, это происходит из-за «вакцинного национализма», когда вакцинировавшие свое население страны не хотят помогать малообеспеченным государствам.

Новые штаммы коронавируса одерживают победу над вакцинами, считает глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Об этом он заявил в ходе брифинга, опубликованного в Twitter-аккаунте ВОЗ.

Руководитель организации связал эту тенденцию с «несправедливым производством и распределением вакцин», что угрожает и восстановлению мировой экономики. По его словам, некоторые страны, уже вакцинировавшие значительную часть своего населения, готовятся вводить бустерные дозы вакцин, а также отменяют меры общественной гигиены. При этом во многих других странах наблюдается резкий рост заболеваемости и госпитализаций.

В частности, это характерно для государств Африки, Азии и Латинской Америки. Причиной такой ситуации Гебрейесус назвал «вакцинный национализм», назвав его «несостоятельным с моральной точки зрения».

В конце июня глава ВОЗ сообщал, что 77% всех прививок от коронавируса приходятся сейчас всего на 10 государств мира, а у большинства стран с низкими доходами по-прежнему нет достаточного количества вакцин, чтобы охватить наиболее уязвимое и подвергающееся риску население. Гебрейесус напомнил, что к сентябрю необходимо изыскать «дополнительно 250 млн доз вакцин».

На прошлой неделе руководитель отдела по вакцинации и борьбе с инфекциями Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Марко Кавалери заявил о том, что одобренные в ЕС вакцины защищают от всех штаммов коронавируса, включая широко распространившийся вариант «Дельта».

При этом он призвал производителей вакцин не терять бдительности и тщательно мониторить появление новых штаммов. «За последние месяцы появилось несколько вариантов [коронавируса], и мы ожидаем еще больше», — отметил он.

Николай Соколов

pharmvestnik