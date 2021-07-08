Платформа электронных рецептов «Медиката» интегрирована в программное решение F3 TAIL

АО «Спарго Технологии» и ООО «Медиката» договорились о сотрудничестве — интеграции платформы электронных рецептов «Медиката» в программное решение F3 TAIL. Интеграция открывает аптекам возможность использовать новые опции: запрашивать информацию о назначениях пациента, подбирать лекарственные препараты по назначенному МНН, вести реестр отпущенных рецептов, а также использовать дополнительные возможности по продвижению аптеки и взаимодействию с пациентами. В июне 2021 года тестирование новых опций программного обеспечения прошло успешно в Белгородской области. В планах масштабировать решение и в другие регионы РФ, отметили в АО «Спарго Технологии».

До конца 2023 года все регионы РФ должны перейти на систему электронных рецептов. При этом каждый регион самостоятельно определяет, с какой платформой электронных рецептов ему работать. Благодаря интеграции программных решений «Спарго Технологии» и «Медиката» сложилось единое информационное поле для взаимодействия врача, пациента и фармацевта.

«Рецепты в электронном формате – это удобно для всех участников цепочки «врач-пациент-фармацевт» и, конечно, наши клиенты – аптеки получают доступ к новым функциональным возможностям, — рассказал генеральный директор АО «Спарго Технологии», программа F3 TAIL Георгий Хечинашвили. — Для этого необходимо обновить программное обеспечение до последней версии 3.8 и подключить специализированный модуль F3 TAIL Rx из состава комплекса F3 Rx. На деле все очень просто: для покупки лекарств пациенту необходимо показать QR-код с назначениями врача сотруднику аптеки. Далее фармацевт сканирует код, чтобы получить информацию о назначенных лекарственных препаратах и произвести их отпуск. В тандеме с «Медиката» каждая аудитория получает необходимый функционал и имеет свой интерфейс взаимодействия с платформой, для аптек все происходит в СТУ, для медицинских учреждений привычное им программное обеспечение, для пациентов – собственный смартфон со специальным приложением».

«В 2019 году «Медиката» стала первой в РФ платформой, реализовавшей возможность создания электронных рецептов для льготного и коммерческого обеспечения, — отметил генеральный директор компании Medicata, платформа «Электронный Рецепт» Борис Городецкий. — Сейчас в формате «Медиката» можно выписывать рецепты в большинстве коммерческих клиник и ряде регионов. Мы рады предложить безопасное технологическое решение для приема информации об электронных рецептах и их гашения аптекам, использующим программное решение F3 TAIL».

Информация от компании:

Портфель решений АО «Спарго Технологии», отечественного разработчика специализированных решений для автоматизации бизнес-процессов, востребован на фармацевтическом рынке на протяжении более 15 лет. АО «Спарго Технологии» входит в ГК «Протек».

Программа F3 TAIL, следующее поколение после «еФарма2», предоставляет большой набор функциональных возможностей для автоматизации товарного учета и ассортиментного планирования фармацевтического бизнеса и розничной торговли, а все дополнительные сервисы для работы можно получить при помощи различных модулей. F3 TAIL — ядро модульной системы, которое позволяет владельцам бизнеса получать именно тот функционал, который им необходим в настоящий момент.

Комплекс F3 Rx — набор программных модулей, который организует единое информационное пространство и обеспечивает передачу электронных рецептов между врачом, пациентом и фармацевтом.

Платформа «Электронный Рецепт» — система создания, управления и аналитики структурированных медицинских назначений на лекарственные препараты для государственной и частной медицины.

«Медиката» — разработчик платформы электронных рецептов, решение компании используется в Белгородской области, планируется запуск в ряде других крупных регионов. Интегрированная в F3 TAIL платформа электронных рецептов «Медиката» позволит аптекам запрашивать информацию о назначениях пациента, подбирать лекарственные препараты по назначенному МНН, вести реестр отпущенных рецептов, а также использовать дополнительные возможности по продвижению аптеки и взаимодействию с пациентами.

Материал партнера: ГК «Протек»

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