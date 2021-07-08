Nature представил данные о минимальных побочных эффектах у «Спутника V»

Журнал Nature сообщил о том, что у российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» не наблюдаются связанные с тромбозом побочные эффекты, которые характерны для других аденовирусных вакцин. Эти данные подтверждаются новой информацией из Аргентины, где почти на 7 млн введенных доз препарата до сих пор приходится два случая иммунной тромбоцитопении.

Журнал Nature сообщил о том, что российская вакцина «Спутник V» не вызывает тромбоза, который характерен для других препаратов на той же технологической платформе – от AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Например, о наличии в основном легких побочных эффектов после прививки и об отсутствии связанных с вакцинацией смертей свидетельствуют данные из Бразилии, где ввели уже 2,8 млн доз вакцины. Серьезных побочных эффектов не обнаружили и в Сан-Марино, где в мае проанализировали данные 2,6 тыс. людей, получивших одну дозу, и 1,2 тыс. людей с двумя дозами.

По информации исследователя из Сколковского института науки и технологий Дмитрия Кулиша, с которым пообщался Nature, о случаях тромбоза после «Спутника V» не сообщала также и Сербия. Но, по его словам, в России такие эффекты сложнее засечь из-за культурных особенностей и неосведомленности врачей.

«Большинство россиян вызовут доктора только тогда, когда больше не смогут дышать», – приводит Nature его слова. А в отдаленных регионах России врачи не всегда могут связать инсульт, вызванный, например, тромбами, с вакцинацией, добавляет Кулиш.

Кулиш также сообщил о том, что EMA до сих пор не одобрило российскую вакцину из-за того, что уделяет приоритетное внимание препарату Pfizer. В то же время другие эксперты высказали мнение, что EMA не доверяет подходу России к выявлению побочных эффектов и что они могут проявится в хоже глобальной кампании по вакцинации в разных странах. Сейчас «Спутник V» одобрен в 67 странах мира.

В апреле «ФВ» сообщал, что Аргентина зафиксировала два случая иммунной тромбоцитопении после применения «Спутника V». Такие данные содержались в отчете о безопасности вакцин от COVID-19 Минздрава Аргентины. Эти два случая пришлись на 1,5 млн введеных на тот момент доз, то есть у пациентов была вероятность 0,008% таких побочных эффектов.

«В ходе проведения фармаконадзора нами не зафиксировано ни одного случая тромбозов, развившихся на фоне вакцинации препаратом «Спутник V» и ставших следствием его применения», – сообщила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова. О том, что «Спутник V» не провоцирует случаи тромбоза венозного синуса головного мозга (CVST), заявляли также в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи.

Согласно новому отчету Минздрава Аргентины, который имеется в распоряжении «ФВ», «Спутник V» вызывает все те же побочные эффекты, о которых сообщалось ранее. В их числе озноб, анафилактические реакции, головная боль, неприятные ощущения в месте инъекции и повышение температуры. Их испытали 2% от всех привитых. Новых инцидентов с тромбозом также не зафиксировано, таких случаев до сих пор насчитывается два. Также зафиксирован один случай перикардита и один случай синдрома Гийена-Барре.

Николай Соколов

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