Минпромторг представит помесячный план выпуска вакцин

Глава правительства Михаил Мишустин поручил министру промышленности и торговли Денису Мантурову представить помесячные планы выпуска вакцин основными производителями на период до конца 2021 года. Это необходимо для обеспечения регионов достаточным объемом препаратов, говорится в сообщении пресс-службы правительства.

«Темпы вакцинации значительно ускорились. Теперь необходимо следить, чтобы хватало препаратов. Запас вакцины есть. Важно своевременно поставлять ее во все регионы страны», – сказал Мишустин.

Также премьер-минстр поручил Федеральной антимонопольной службе и Роспотребнадзору провести проверку обоснованности формирования цен на ПЦР-исследования в частных медицинских организациях и коммерческих лабораториях. О результатах этой работы они должны доложить до 19 июля. Тема обсуждалась на заседании координационного совета 25 июня.

Также Роспотребнадзор должен подготовить предложения по сокращению сроков передачи результатов ПЦР-тестов из лабораторий на портал госуслуг – до 2 часов с момента получения результатов.

Поручения касались и совершенствования работы портала госуслуг. После жалоб вице-премьерам Татьяне Голиковой и Дмитрию Чернышенко поручили до 20 июля обеспечить QR-кодами тех, кто прошел вакцинацию или перенес заболевание новой коронавирусной инфекцией за рубежом.

Минцифры и Роспотребнадзор будут следить, чтобы результаты ПЦР-тестов и сведения о прививках, сделанных как в государственных, так и в коммерческих медицинских организациях, оперативно появлялись на портале госуслуг. Эти же ведомства должны сверить данные из реестра вакцинированных от коронавируса с аналогичными сведениями на портале госуслуг.

Минздрав и Минцифры будут каждую неделю отчитываться в правительстве о работе и доступности федерального сегмента ЕГИСЗ, в том числе федеральной электронной регистратуры, регистра пациентов, заболевших коронавирусом, и регистра вакцинированных граждан.

Темой поддельных сертификатов о вакцинации займутся Минцифры, Минздрав, МВД, Генпрокуратура, Росфинмониторинг, ФНС и Роскомнадзор.

Фото: government.ru

Ринат Васбеев

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