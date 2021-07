ВОЗ рекомендует препараты Roche и Sanofi для снижения риска смерти от COVID-19

ВОЗ рекомендует использовать препараты против артрита «Актемра» и «Кевзара» с кортикостероидами для лечения больных COVID-19. Согласно данным организации, у принимавших эти средства пациентов уменьшался риск смерти и риск попадания на ИВЛ.

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала использовать препараты от артрита «Актемра» от Roche и «Кевзара» от Sanofi с кортикостероидами для пациентов с COVID-19. Такие рекомендации опубликованы на сайте организации.

Группа ВОЗ, оценивающая методы лечения, пришла к выводу, что лечение тяжелых и критических пациентов с COVID-19 этими так называемыми антагонистами интерлейкина-6, блокирующими воспаление, «снижает риск смерти и необходимость в искусственной вентиляции легких».

Согласно данным ВОЗ, риск смерти в течение 28 дней для пациентов, получающих одно из лекарств от артрита с кортикостероидами, составляет 21% по сравнению с предполагаемым риском 25% среди тех, кто получал стандартную помощь. По данным ВОЗ, на каждые 100 таких пациентов выживут еще четыре человека.

Более того, риск попадания на искусственную вентиляцию легких или смерти составлял 26% для тех, кто получал препараты и кортикостероиды, по сравнению с 33% для тех, кто получал стандартную помощь. По данным ВОЗ, из каждых 100 таких пациентов семь выживут без искусственной вентиляции легких.

«Мы обновили наши клинические рекомендации по лечению, чтобы отразить это последнее достижение», — заявила официальный представитель ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Джанет Диас.

Анализ охватил 10,9 тыс. пациентов, из которых 6,4 тыс. получили одно из лекарственных средств, а 4,5 тыс. получили стандартную помощь или плацебо. Исследование было опубликовано в the Journal of the American Medical Association

На прошлой неделе Reuters писал, что FDA США выдало разрешение на экстренное использование «Актемра» для лечения COVID-19. Это произошло после того, как его использование не по назначению во время пандемии увеличило продажи на треть до примерно 3 млрд долл. в 2020 году.

ВОЗ также призвала сделать больше для расширения доступа к таким лекарствам в странах с самыми низкими доходами, которые сейчас сталкиваются с резким ростом случаев COVID-19 и разновидностей вируса в сочетании с нехваткой вакцин.

Николай Соколов

