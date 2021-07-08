ЕМС разместит около 40% акций в ходе IPO на Мосбирже

Европейский медицинский центр (ЕМС) разместит около 40 млн глобальных депозитарных расписок (GDR) в ходе IPO на Московской бирже. Планируемый ценовой диапазон составляет от $12,5 до $14 за одну ценную бумагу, в случае поддержки инвесторами капитализация компании составит $1,12–1,26 млрд, а объем привлеченных средств – $500–600 млн. Европейский медицинский центр (ЕМС) разместит около 40 млн глобальных депозитарных расписок (GDR) в ходе IPO на Московской бирже. Планируемый ценовой диапазон составляет от $12,5 до $14 за одну ценную бумагу, в случае поддержки инвесторами капитализация компании составит $1,12–1,26 млрд, а объем привлеченных средств – $500–600 млн.

Окончательная цена размещения будет объявлена ​​15 июля 2021 года, тогда же GDR будут допущены к торгам на Московской бирже под тикером GEMC.

Ценные бумаги предложат основные владельцы управляющей ЕМС компании United Medical Group CY – INS Holdings Limited Игоря Шилова (71,2%), Hiolot Holdings Limited партнера Виктора Харитонина Егора Кулькова (20,8%) и Greenleas International Holdings LTD Романа Абрамовича (6,9%).

Основной владелец ЕМС Игорь Шилов рассчитывает сохранить значительную долю, а United Medical Group CY не будет продавать GDR и не сможет получить напрямую средства от IPO.

Европейский медицинский центр был основан в 1989 году, в настоящее время компания – один из крупнейших игроков российского рынка коммерческой медицины. Коечный фонд сети многопрофильных клиник насчитывает более 150 мест. Основным владельцем сети выступает Игорь Шилов. По данным Аналитического центра Vademecum, в 2020 году сеть выручила 21,3 млрд рублей, EBITDA составила 97,3 млн евро.

В феврале 2020 года 27,78% акций EMC приобрела ГК «МедИнвестГрупп» Виктора Харитонина, однако интеграции между компаниями не произошло – структура Харитонина осталась финансовым партнером. В начале июня источник Vademecum в группе сообщал о ее планах выхода из компании, но в EMC это отрицали.

О планах выхода на IPO генеральный директор сети клиник Андрей Яновский говорил еще в 2018 году. По его словам, тогда рассматривались Московская и Лондонская биржи, однако план не получил одобрения акционеров. «В 2018 году, когда мы рассматривали эту возможность, нас остановила только геополитическая ситуация, когда риск на Россию был такой, что капитализацию компании существенно понижали. Вопросов к компании не было, но цена была бы очень маленькой», – объяснял он впоследствии.

О выходе ЕМС на IPO на Московской бирже стало известно в конце июня 2021 года.

Фото: yandex.ru

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