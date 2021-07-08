Правительство РФ выделило 143 млн рублей Дербентской больнице на закупку медоборудования

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 143,4 млн рублей на дооснащение Дербентской центральной городской больницы в Республике Дагестан. Средства выделены из резервного фонда Правительства РФ и пойдут на закупку медицинского оборудования, в том числе «тяжелой» техники. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 143,4 млн рублей на дооснащение Дербентской центральной городской больницы в Республике Дагестан. Средства выделены из резервного фонда Правительства РФ и пойдут на закупку медицинского оборудования, в том числе «тяжелой» техники.

В частности, трансферт предназначен для закупки ангиографического комплекса, эндоскопической стойки с оборудованием и принадлежностями для эндовидеохирургии и набором инструментов для пластической хирургии, рентгеновского аппарата, артроскопической стойки и артроскопического набора, а также нового операционного стола.

Софинансировать переоснащение Центральной городской больницы и Межрайонной станции скорой помощи Дербента в Дагестане премьер-министр Михаил Мишустин пообещал в апреле 2021 года в ходе визита в республику. Тогда предполагалось, что 150 млн рублей будут направлены на дооснащение Дербентской ЦГБ медицинскими изделиями, еще 56 млн рублей – на приобретение 16 автомобилей скорой медицинской помощи для Дербентской межрайонной станции СМП.

В декабре 2020 года Дагестан попал в первую пятерку регионов по объемам закупки автомобилей скорой помощи в стране – в республику закупят 54 машины из 2 тысяч, предусмотренных для поставки во все субъекты РФ. На эти цели выделено 1,425 млрд рублей.

Помимо этого, Дагестан вместе с еще 25 регионами РФ получил максимальный размер федерального софинансирования на реализацию своих программ модернизации первичного звена здравоохранения – на уровне 99%. На реализацию программы по всей стране до 2025 года будет выделено 550 млрд рублей.