Центр Чумакова заявил об эффективности своей вакцины против COVID-19 от штамма «дельта»

Проведенные клинические исследования (КИ) доказали эффективность вакцины КовиВак против штамма «дельта» SARS-CoV-2, сообщил генеральный директор Центра им. М.П. Чумакова, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов. В НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи в конце июня также объявили об эффективности Спутника V от нового штамма коронавируса. Проведенные клинические исследования (КИ) доказали эффективность вакцины КовиВак против штамма «дельта» SARS-CoV-2, сообщил генеральный директор Центра им. М.П. Чумакова, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов. В НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи в конце июня также объявили об эффективности Спутника V от нового штамма коронавируса.

«Проведенные исследования показали сопоставимые результаты по иммунологической эффективности вакцины КовиВак против вируса «дельта» в сравнении с альфа-штаммом коронавируса», – отметил Ишмухаметов.

Создатели вакцины в интервью Meduza (внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) 28 июня рассказали, что Центр им. М.П. Чумакова проводит КИ своей вакцины на эффективность против штамма «дельта». У Центра им. М.П. Чумакова самого штамма нет – в учреждении проверяют вакцину на эффективность от этого варианта SARS-CoV-2 по смывам, получаемым из больниц.

На следующий день, 29 июня, заместитель директора по научной работе НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Денис Логунов сообщил, что эффективность Спутника V, разработанного центром, против штамма «дельта» ниже эффективности от изначального штамма, но сохраняется на уровне 90%.

В начале июля американская фармкомпания Johnson & Johnson объявила, что ее однокомпонентная вакцина от COVID-19 эффективна для борьбы со штаммом «дельта». В компании отметили, что, согласно результатам проведенных исследований, после вакцинации иммунитет получает защиту от вируса на восемь месяцев.

Исследование Службы общественного здравоохранения Англии (Public Health England, PHE), проведенное в конце мая, показало, что вакцина Pfizer и BioNTech на 88% эффективна против индийского варианта SARS-CoV-2, а AstraZeneca – на 60%.