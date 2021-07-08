Максим Ржезников займется развитием электронной коммерции в сети «36,6»

Максим Ржезников назначен директором по электронной коммерции аптечной сети «36,6». На этой позиции он сменил Татьяну Кончагину.

ГК АСНА покинул Максим Ржезников, где работал в должности диджитал – директора. С 7 июля его новым местом работы стала ПАО «Аптечная сеть «36,6». Он назначен на должность директора по электронной коммерции. Об этом «ФВ» сообщили в пресс-службе «36,6».

До его прихода в компанию департамент интернет-проектов возглавляла Татьяна Кончагина. Как пояснили «ФВ» в «36,6», у Ржезникова более расширенный функционал.

«Мне предстоит развивать направление электронной коммерции, самое интересное и непростое на сегодня. Надеюсь, мой опыт и знания помогут компании в решении поставленных задач», — сообщил сам Ржезников.

Помимо работы в ГК АСНА он также известен на фармрынке как специалист, с 2000 года занимавшийся развитием собственного проекта – интернет-аптеки «Еаптека».

Оксана Баранова

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