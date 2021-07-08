Предприятия обяжут отчитываться только о фактических объемах переработки наркотических средств

Минпромторг подготовил проект об изменении отчетности для предприятий по переработке наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Министерство предлагает освободить их от предоставления данных по планируемым объемам переработки, останется только отчет о фактически выполненной работе.

Министерство промышленности и торговли подготовило проект постановления правительства, которым утверждается новый порядок переработки наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров – «О порядке переработки наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров».

«Если раньше предприятия должны были предоставлять как сведения о планируемых объемах переработки наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, так и о фактических объемах переработки этих веществ, то согласно новому порядку они смогут предоставлять только сведения о фактических объемах переработки», — говорится в сообщении пресс-службы Минпромторга.

В случае принятия, требования будут действовать с 1 марта 2022 года до 1 марта 2028 года включительно. Отчитываться предприятия будут ежегодно до 1 марта за предыдущий год в МВД и Минпромторг.

Документ разработан взамен существующего для приведения в соответствие с требованиями № 247-ФЗ от 31.07.2020 г. «Об обязательных требованиях в Российской Федерации». Сейчас действует порядок, утвержденный постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 147 «Об организации переработки наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров». Его соблюдение оценивается в рамках лицензирования деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений.

Ринат Васбеев

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