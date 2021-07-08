Минсельхоз попросили разрешить лекарства для людей в ветеринарии

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов обратился к министру сельского хозяйства России Дмитрию Патрушеву с просьбой рассмотреть возможность использования препаратов для людей при лечении животных, сообщает ТАСС со ссылкой на Бурматова.

«Учитывая важность и актуальность решения значимой для общества проблемы, прошу дать поручение рассмотреть вопрос упрощения процедуры регистрации лекарственных препаратов, уже включенных в государственный реестр лекарственных препаратов для медицинского применения и прошедших необходимые испытания, в целях их включения в государственный реестр лекарственных препаратов для ветеринарного применения», — отмечается в документе.

Бурматов отметил, что подобный подход «поможет расширить перечень лекарственных препаратов, применяемых в ветеринарии, что позволит эффективнее лечить животных».

Он также напомнил, что, согласно закону об обращении лекарственных средств, их применение разрешено, если они зарегистрированы и включены в соответствующий реестр.

«На текущий момент государственный реестр лекарственных средств для ветеринарного применения содержит всего около 2 тыс. позиций, в то время как государственный реестр лекарственных средств для медицинского применения содержит более 18 тыс. позиций», — сказал Бурматов.

Он также отметил, что ветеринары нередко фиксируют случаи заболеваний домашних животных, схожие с болезнями человека.

«В этой связи ветеринарные клиники остро нуждаются в использовании иных препаратов для лечения домашних животных. В настоящее время для этих целей часто используются лекарственные препараты для медицинского применения, так как они многократно эффективнее, а иногда не имеют аналогов в ветеринарном реестре», — указал Бурматов.

Он привел в пример ситуацию, когда препараты для анестезии животных при проведении операций «не дают нужного эффекта, поэтому часто врачи в нарушение федерального закона используют лекарственные препараты для медицинского применения, иначе животное может погибнуть, не сможет перенести болевой шок».

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