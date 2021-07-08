Правительство выделит 2,5 млрд рублей на закупку лекарств для пациентов с коронавирусом Recipharm инвестирует $500 млн в завод для выпуска лекарств в Марокко » Продажи лекарственных препаратов возвращаются Несмотря на сокращение коммерческого рынка лекарственных препаратов в мае по сравнению с апрелем — на 9,4%, наметился важный и позитивный тренд: относительно мая 2020 г. в текущем году рынок показал увеличение объёма продаж на 10,9%, говорится в отчете DSM Group. Объем коммерческого рынка ЛП в мае составил 83,6 млрд руб. (в розничных ценах). В натуральных единицах объём продаж в мае составил 340,5 млн упаковок, что на 8,4% меньше, чем в апреле, но на 3,5% больше, чем в мае 2020 г. При этом средняя стоимость упаковки лекарственного препарата на коммерческом рынке России в мае по сравнению с апрелем стала ниже на 1,1%, и составила 245,4 руб. Если говорить о первых пяти месяцах 2021 года, то объём коммерческого рынка лекарств относительно аналогичного периода 2020 г. в рублёвом эквиваленте сократился на 3,2%, а общая ёмкость составила 467,1 млрд руб. Падение в упаковках еще значительнее: на 15,5% меньше, чем за тот же период в 2020 г. (1 891,9 млн упаковок). Продолжился рост доли дорогостоящих препаратов, отмечавшийся и в предыдущие месяцы: удельный вес лекарств с ценой свыше 500 руб. вырос на 1,7%, и составил в мае 48,4%. Доля ценового диапазона «от 150 до 500 руб.» за год увеличилась на 0,1% до 38,0%. Доли более дешевых препаратов снижались в мае, но не так стремительно: сегмент лекарств со стоимостью упаковки 50-150 руб. сократилась с 11,5% до 10,7%, а удельный вес группы дешёвых лекарственных препаратов (до 50 руб.) уменьшился на 1,0% относительно мая прошлого года, и составил 2,9%. 65,7% препаратов, реализованных в мае, производились на территории России в натуральных единицах измерения, но невысокая стоимость относительно импортных препаратов приводит к тому, что в стоимостном выражении их доля существенно ниже — 45,3%. При этом в мае 2021 года было отмечено увеличение доли препаратов, произведённых за рубежом, по отношению к маю предыдущего года: 0,6% в денежном выражении и на 2,1% в натуральном. Одновременно происходит снижение продаж в упаковках у локализованных препаратов – на 6,4%, а у импортных лекарств количество реализованных пачек, наоборот, растет на 2,6%. Обе категории препаратов в денежном эквиваленте демонстрируют положительную динамику: у препаратов, произведённых на территории России, объём продаж вырос на 9,5%, у лекарственных средств импортного производства – на 12,2%. Доля продаж безрецептурных средств составила 47,1% в рублёвом эквиваленте, что на 0,6% меньше, чем в мае 2020 года. В натуральном объеме росли Rx-препараты – на 1,2%, в итоге они заняли 38% рынка в упаковках, а OTC-лекарства – 62%. Продажи рецептурных лекарств в мае выросли по отношению к аналогичному периоду 2020 г. на 12,3% в рублях (+4,8 млрд руб.), но снизились на 0,3% в упаковках (-425,6 тыс. упаковок). Средняя цена упаковки Rx-препарата стала выше на 12,6% относительно мая 2020 г. и составила 341,7 руб. Темп прироста продаж безрецептурных лекарственных средств в мае по отношению к маю 2020 г. составил 9,5% (+3,4 млрд руб.). Объём же реализованных упаковок сократился на 5,4% (-12,0 млн упаковок). Средняя цена ОТС-препаратов в 1,8 раза ниже цены лекарств, отпускаемых по рецепту врача: в мае она составила 186,3 руб./упаковок, что на 15,7% выше, чем в мае 2020 г. По стоимостному объему продаж лидеры в мае не изменились: компания Bayer, на втором месте — Novartis, на третьем — Stada. Если говорить о ТОП-3 брендов, то лидерами по стоимостному объёму аптечных продаж стали «Ксарелто» (1,2%); «Эликвис» (0,8%) и «Детралекс» (0,7%)., а «Арбидол» покинул ТОП-3. Объем российского аптечного рынка БАД в стоимостном выражении в мае тоже уменьшился относительно апреля — на 16,7%, и составил 5,5 млрд руб. Если говорить о натуральном выражении, объём аптечного рынка БАД в мае 2021 г. сократился на 19,0% по сравнению с предыдущим месяцем, и составил 21,9 млн упаковок. При этом средневзвешенная цена упаковки БАД в мае по сравнению с апрелем стала выше на 2,8%, и составила 251,2 руб. На трех крупнейших производителей БАД пришлось 29,4% рынка (в стоимостном выражении). Рейтинг возглавляют «Эвалар» (16,9%), Solgar Vitamin and Herb (7,1%) и PharmaMed (5,4%). При этом российский производитель «Биннофарм Групп» продемонстрировал наибольший прирост продаж за год среди ТОП-10 производителей — на 50,3%. gxpnews