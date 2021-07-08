Recipharm инвестирует $500 млн в завод для выпуска лекарств в Марокко

Шведская фармкомпания Recipharm, занимающаяся разработкой и производством контрактов с предприятиями, подписала меморандум о взаимопонимании с королем Марокко Мохаммедом VI, правительством страны и консорциумом ведущих банков, согласно которому компания будет управлять новым заводом по производству готовых препаратов в Марокко.

В меморандуме указано, что правительство страны и консорциум инвестируют около $500 млн в течение следующих пяти лет в создание производственных мощностей и возможностей для выпуска вакцин и биотерапевтических препаратов в Марокко. Инвестиции будут направлены, в первую очередь, на обеспечение африканского континента вакцинами и обретения им независимости в этом направлении, а также доступа к будущим биотерапевтическим препаратам.

Завод, который будет расположен на участке площадью 42 га, планируется ввести в эксплуатацию к 2023 году. Предприятие будет находиться в ведении Recipharm и будет располагать новой линией розлива, как на заводе в Монсе (Франция).

«Для нас большая честь выступать в качестве выбранной контрактной организации в данном проекте. Вместе с другими участниками мы сможем работать над тем, чтобы предоставить Африке конкретную возможность постепенно обрести независимость в области здравоохранения от западных стран, и, в конечном итоге, помочь ей стать менее уязвимой во время кризиса», — отметил генеральный директор компании Recipharm Марк Функ.

Recipharm является ведущей контрактной организацией в сфере разработки и производства (CDMO) для фармацевтической промышленности (CDMO), в штате которой почти 9 тыс. сотрудников. Recipharm предлагает услуги по производству лекарственных препаратов различных лекарственных форм, производству материалов для клинических исследований и фармсубстанций, разработке и производству медицинских изделий. Компания работает во Франции, Германии, Индии, Израиле, Италии, Португалии, Испании, Швеции, Великобритании и США, а ее штаб-квартира находится в Стокгольме (Швеция).

gxpnews