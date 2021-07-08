Мишустин поручил проконтролировать цены на ПЦР-тесты

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил антимонопольной службе (ФАС России) и Роспотребнадзору организовать проведение проверок обоснованности формирования частными медицинскими организациями и лабораториями цен на проведение ПЦР-исследований в целях выявления коронавирусной инфекции (COVID-19). Об этом говорится в перечне решений по итогам заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

О результатах проведения проверок должно быть доложено в правительство не позднее 19 июля текущего года, говорится в документе.

Кроме того, согласно перечню, глава кабмина поручил внести в правительство проект указа президента России о внесении изменений в указ от 14 сентября 2020 года №558, устанавливающего особенности представления предложений об определении единственного исполнителя осуществляемых в 2021–2022 годах закупок вакцин для профилактики COVID-19, а также услуг, связанных с доставкой этих вакцин в регионы.

Срок на выполнение данного поручения определен 7 июля 2021 года.

В конце июня Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила запросы в медорганизации в связи с обращениями граждан о росте цен на ПЦР-тесты на COVID-19 и анализы на антитела к нему.

gxpnews