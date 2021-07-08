Доля корпоративных коммуникаций с врачами уменьшается

Доля корпоративных диджитал-коммуникаций между компаниями-производителями и врачами без вовлечения медицинских представителей (email-рассылки, онлайн-конференции, вебинары) остается достаточно высокой и существенно превышает доковидный уровень. При этом рост доли личных визитов в общей структуре мультиканального продвижения продолжается.

Доля личных визитов в общей структуре мультиканального продвижения лекарственных препаратов продолжила рост: 66% в июне против 60% в мае. Доля всех используемых в коммуникациях фармкомпаний диджитал-каналов в июне составила 30%, что, несмотря на некоторое снижение к уровню мая, все еще заметно выше докризисного уровня начала 2020 года. Так, в январе — феврале прошлого года доля диджитал-каналов не превышала 16%. Доля офлайн-мероприятий стабильна с начала весны – 5%. Об этом свидетельствуют данные, приведенные компанией Ipsos, которые имеются в распоряжении «ФВ».

Доля личных коммуникаций медицинских представителей среди всех их контактов с врачами восстановилась до доковидных значений существенно раньше, чем в общей структуре продвижения, и в июне составила 93%. Ранее, по итогам марта, этот показатель достиг максимума с начала пандемии (95%).

Компания Ipsos предоставила данные помесячных измерений в течение 2020—2021 годов, полученные онлайн-методом: выборка в июне 2021 составила 196 врачей. Мониторинг проводился в рамках измерений синдикативного проекта Promo «Мониторинг промоционной активности фармацевтических компаний» на основе данных из онлайн-панели врачей без экстраполяции на генеральную совокупность.

Шамиль Ахметзянов

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