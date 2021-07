Доля корпоративных коммуникаций с врачами уменьшается Мишустин назначил куратора госпрограммы развития фармацевтической и медицинской промышленности » Компания Philip Morris International объявила о покупке Fertin Pharma A/S Компания Philip Morris International Inc. (PMI) объявила о заключении соглашения о приобретении компании Fertin Pharma A/S — разработчика и производителя инновационных фармацевтических продуктов и товаров для здоровья на основе пероральных и интраоральных систем доставки. Стоимость сделки составила 5,1 млрд датских крон (около 820 млн долл. США). «Приобретение компании Fertin Pharma — значительный шаг вперед на нашем пути к будущему без сигаретного дыма, — заявил главный исполнительный директор PMI Яцек Ольчак. — Обе компании активно занимаются научными исследованиями и разрабатывают ориентированные на потребителя инновационные решения для повышения качества жизни. Широкий спектр технологических решений, постоянно расширяющийся спектр услуг и глобальный опыт Fertin помогут развитию нашего портфеля инновационных продуктов, обеспечат скорость и масштабы внедрения пероральных систем доставки, что будет способствовать достижению цели, поставленной нами к 2025 году — получать более 50 % чистой выручки от бездымной продукции и не менее 1 млрд долл. США от продукции, не содержащей никотин». Fertin Pharma — частная компания, со штатом в 850 сотрудников и имеющая предприятия в Дании, Канаде и Индии. Компания специализируется на исследованиях, разработке и производстве жевательных резинок, паучей, диспергируемых таблеток и других твердых форм для пероральной доставки активных веществ, в том числе никотина, благодаря чему Fertin Pharma также является ведущим разработчиком и производителем решений для никотинзаместительной терапии (НЗТ). Компания и ее сотрудники привносят значительную научную экспертизу и «ноу-хау» в создание инновационных решений, обеспечивая опережающие темпы роста вышеуказанной категории в новых и существующих областях бизнеса. В 2020 году чистый доход компании Fertin Pharma составил 1,1 млрд датских крон (около 160 млн долл. США). Стоимость сделки в 15 раз превышает показатели EBITDA Fertin Pharma за 2020 год. В настоящее время собственниками компании Fertin Pharma являются международная инвестиционная организация EQT и концерн Bagger-Sørensen & Co. После завершения сделки Fertin Pharma станет дочерней компанией PMI и перейдет в ее полную собственность. Закрытие сделки ожидается в четвертом квартале 2021 года (при условии утверждения соответствующими регулирующими органами). PMI профинансирует сделку собственными денежными средствами. Согласно прогнозам PMI, сделка не окажет существенного влияния на показатель скорректированной разводненной прибыли на акцию за полный 2021 год. «Fertin Pharma прошла фантастический путь со своими владельцами — EQT и Bagger-Sørensen & Co., — прокомментировал генеральный директор Fertin Pharma Питер Халлинг. — Со сменой владельца Fertin Pharma получит новые возможности и сможет и далее работать над реализацией наших концепций и решением стоящих перед нами задач, в том числе выступать в качестве организации, занимающейся контрактным производством и исследованиями для клиентов. PMI проходит удивительную трансформацию как компания с целью создать будущее без сигаретного дыма и предложить потребителям широкий ассортимент безникотиновой продукции. Цели обеих компаний совпадают – мы хотим предоставить людям возможность жить более здоровой жизнью. В лице PMI мы нашли партнера, который разделяет наши цели, ориентирован на научные исследования, и который предоставит Fertin Pharma все возможности для ускоренного роста как компании». С приобретением компании Fertin Pharma PMI: Получит ценные специализированные технологии («ноу-хау») и сможет проектировать, разрабатывать и продавать существующую и новую бездымную продукцию, в том числе расширить рыночное присутствие в быстрорастущей категории современных систем пероральной доставки.

Получит возможность использовать платформы пероральной доставки компании Fertin Pharma для доступа к ряду перспективных технологий, дополняющих опыт PMI в области ингаляционной доставки, для производства научно обоснованных препаратов на основе растительного сырья и других продуктов для здоровья и ухода, в том числе безрецептурных препаратов и добавок, повышающих качество сна, жизненного тонуса, энергии, а также способствующих концентрации внимания.

Сможет дополнить общую базу научно-исследовательских и производственных знаний в области никотинсодержащих и безникотиновых продуктов за счет включения в штат высококвалифицированных сотрудников компании Fertin Pharma, среди которых 80 ученых.

Сможет приблизиться к достижению основных целей устойчивого развития, в частности, расширить охват и повысить доступность бездымной альтернативной продукции для совершеннолетних курильщиков во всем мире с целью ускорения процесса отказа от курения и формирования устойчивого бизнеса, не связанного с никотином. Ранее в этом году PMI объявила о новой цели: к 2025 году получать более 50% от общей чистой выручки за счет бездымной продукции. Подтверждая неизменную приверженность достижению будущего без сигаретного дыма, PMI стремится использовать свои возможности в области биомедицины, инновационные разработки и опыт клинических исследований для дополнения своего портфеля научно обоснованными продуктами и решениями, не связанными с табакокурением и потреблением никотина. Такие решения должны улучшить жизнь людей и оказать общее положительное влияние на все общество. Материал партнера: PMI Science pharmvestnik