Мишустин назначил куратора госпрограммы развития фармацевтической и медицинской промышленности

Премьер-министр назначил кураторов государственных программ на уровне вице-премьеров. За медицинскими и фармацевтическими госпрограммами будет следить Татьяна Голикова.

Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил перечень кураторов государственных программ. За каждой из них закрепляется профильный вице-премьер, который будет управлять ее реализацией.

«Внедрение института кураторства сделает управление госпрограммами более гибким. Под руководством кураторов начнут действовать управляющие советы, которые смогут оперативно вносить изменения в паспорта госпрограмм и тем самым поддерживать их в актуальном состоянии», – говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Вице-премьер Татьяна Голикова будет отвечать за:

«Развитие здравоохранения» (Минздрав);

«Обеспечение химической и биологической безопасности Российской Федерации» (Минздрав);

«Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» (Минпромторг).

В мае был одобрен переход к новой системе управления госпрограммами. Будет сформирован перечень общественно значимых показателей для каждой программы, упрощены процедуры корректировки и утверждены их единые структуры. В госпрограммах также станет обязательной проектная часть, предусматривающая выполнение конкретных задач за ограниченный период времени.

Бюджет госпрограммы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» (2013–2024), согласно паспорту, составляет 147 млрд руб., пишет «Медицинский вестник». На программу «Развитие здравоохранения» (2018–2024) выделяется 32 трлн руб.. Информация о финансировании и показателях программы «Обеспечение химической и биологической безопасности Российской Федерации» (2019–2025) относится к сведениям ограниченного доступа.

Фото: premier.gov.ru

Ринат Васбеев

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