Во Франции призвали Евросоюз не признавать российские и китайские вакцины от COVID-19

Госсекретарь МИД Франции призвал европейские страны не пускать на свою территорию людей, привитых российскими и китайскими вакцинами от COVID-19. По его мнению, страны блока должны полагаться только на официально одобренные в Евросоюзе препараты.

Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил о том, что странам Евросоюза не стоит разрешать въезд на свою территорию людям, привившимся китайскими и российскими вакцинами от COVID-19. Такое мнение он выразил в ходе интервью на телеканале France 2, выдержки из которого опубликованы в его Twitter-аккаунте.

«Нужно, чтобы вакцины, которые мы признаем для въезда на территорию, были ограничены теми, в которых мы уверены. Это четыре [вакцины], которые сегодня разрешены во Франции и в Европе что немного, потому процесс отбора очень строгий», — заявил он.

«Некоторые страны, частности, Испания, заинтересовались и признали некоторые вакцины, к примеру, российские и китайские. Мы говорили нашим европейским партнерам и будем говорит еще: будьте бдительны и [скажите] «нет» этим вакцинам», — добавил Бон.

В Испании могут прилететь туристы, привитые, в том числе, одобренными ВОЗ вакцинами, говорится официальном государственном бюллетене страны. В их число входят препараты от китайских компаний Sinovac Biotech и Sinopharm.

На текущий момент во Франции применяются несколько вакцин: от Pfizer, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson. Французская компания Sanofi приступила к III фазе клинических испытаний собственной вакцины от COVID-19. Предполагается, что препарат будет доступен к концу 2021 года.

Ранее «ФВ» сообщал, что Евросоюз предложил России обсудить взаимное признание сертификатов о вакцинации. С таким предложением выступил посол ЕС в России Маркус Эдерер.

Вы знаете, что в ЕС есть цифровой сертификат, который позволяет гражданам свободно путешествовать внутри союза, а также закон, который предусматривает возможность объявлять эти сертификаты эквивалентными с другими подобными сертификатами. В этом духе мы обращались в Министерство здравоохранения России и предложили обсудить, заинтересована ли Россия в таком процессе», – заявил он.

Фото: twitter.com/CBeaune

Николай Соколов

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