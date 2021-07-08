Moderna разрабатывает четырехвалентную мРНК-вакцину против сезонного гриппа

Moderna начала испытания мультивалентной вакцины против гриппа. Компания планирует объединить препарат с вакциной против коронавируса и респираторно-синцитиального вируса.

Moderna объявила о начале I/II фазы исследования четырехвалентной вакцины против гриппа, основанной на технологии мРНК. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании. Moderna хочет разработать комбинированную вакцину, которую объединят с препаратом против новых штаммов коронавируса и респираторно-синцитиального вируса (РСВ).

В исследовании будет оцениваться безопасность, реактогенность и иммуногенность препарата у здоровых взрослых пациентов в возрасте старше 18 лет. Компания планирует привлечь к испытаниям примерно 180 человек. Вакцина получила название мРНК-1010. Отмечается, что она будет нацелена на линии гриппа, которые рекомендует ВОЗ, в том числе A H1N1, H3N2, B Yamagata и Victoria.

Компания отмечает, что текущие вакцины от гриппа показывают плохую эффективность. Она составляет всего 40–60%, а на их разработку приходится затрачивать 6–9 месяцев.

«Комбинированные респираторные вакцины являются важной опорой нашей общей стратегии вакцинации мРНК. Мы считаем, что преимущества мРНК-вакцин включают способность комбинировать различные антигены для защиты от множества вирусов и способность быстро реагировать на развитие респираторных вирусов, таких как грипп, SARS-CoV-2 и респираторно-синцитиальный вирус», – говорит главный исполнительный директор Moderna Стефан Бансель.

«Наше видение заключается в разработке комбинированной вакцины с мРНК, чтобы люди могли получать одну прививку каждую осень для высокоэффективной защиты от наиболее проблемных респираторных вирусов», – добавляет он.

В июне президент Moderna Стивен Хоге сообщал о том, что бустерные прививки Moderna появятся в IV квартале этого года. Он заявил, что компания «обновила» вакцину против COVID-19, чтобы она оказывала больший бустерный эффект. Хоге отметил, что разработка займет меньше времени, чем потребовала изначальная версия препарата.

«С первой версией вакцины мы сделали это [разработку вакцины] примерно за пять месяцев, но нам пришлось провести масштабные клинические испытания. Сейчас нам не нужно этого делать. Для бустерного варианта мы могли бы сделать это примерно за три месяца», – отметил он.

Николай Соколов

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