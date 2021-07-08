Исследователи из Оксфорда начали испытывать вакцину против широкого спектра ВИЧ

Специалисты Оксфордского университета приступили к клиническим испытаниям новой вакцины против ВИЧ. Ожидается, что она будет воздействовать на широкий спектр вариантов ВИЧ.

Исследователи Оксфордского университета начали клинические испытания новой вакцины, которая потенциально может применяться против широкого спектра вариантов вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Об этом сообщает издание PharmaLive.

Вакцина разрабатывается в рамках Европейской инициативы по вакцине против СПИДа, направленной ​​на изучение того, как индукция Т-клеточных антител и направление их в уязвимые скопления ВИЧ может помочь справиться с инфекцией. Ранее вакцины против ВИЧ были разработаны для индукции антител к В-клеткам.

В I фазе испытаний вакцины HIV-CORE 0052 будут наблюдаться 13 здоровых взрослых людей в возрасте от 18 до 65 лет, которые не имеют ВИЧ и высокого риска инфицирования. Каждому из них будет сделана одна прививка вакцины HIVconsvX, а затем еще одна бустерная доза через четыре недели.

Клинические испытания будут проводиться в Великобритании, хотя есть планы развернуть их в Африке, Европе и США. Ожидается, что результаты недавно начавшегося испытания I фазы будут опубликованы к апрелю 2022 года.

В отчетах вакцина HIVconsvX названа «мозаичной», потому что она потенциально способна воздействовать на широкий спектр вариантов ВИЧ-1, в случае успеха вакцина будет использована для борьбы с заболеваниями, связанными с ВИЧ, во всем мире.

На момент написания этой статьи не существует эффективного лекарства от СПИДа, хотя лекарства от ВИЧ (называемые антиретровирусной терапией, или АРТ) существуют. Они предназначены для уменьшения количества ВИЧ в организме и предотвращения развития СПИДа. При своевременном и правильном вмешательстве большинство людей с диагнозом ВИЧ могут контролировать вирус.

В начале года «ФВ» сообщал, что американская Moderna будет использовать технологию мРНК в разработке двух вакцин против ВИЧ, которые начнут испытываться в 2021 году. В рамках сотрудничества с Международной инициативой по созданию вакцины против СПИДа и Фондом Билла и Мелинды Гейтс препарат компании мРНК-1644 будет направлен ​​на использование «нового подхода» к выявлению нейтрализующих ВИЧ антител.

Первая фаза исследования будет направлена ​​на выявление и использование нескольких антигенов для таргетирования генеративных линий и иммунофокусирование. Вторая вакцина, мРНК-1574, созданная в сотрудничестве с NIH (Национальные институты здравоохранения США), будет использовать аналогичный подход с множеством нативных тримерных антигенов.

Николай Соколов

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