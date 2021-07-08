Glenmark вывела на рынок Великобритании генерик тиотропия бромида

Компания Glenmark Pharmaceuticals, международная, интегрированная фармацевтическая компания, в основе деятельности которой научные исследования и разработка инновационных лекарственных препаратов, стала одной из первых компаний, которая вывела на рынок Великобритании генерическую версию тиотропия бромида в форме порошка для ингаляций. Препарат назначается при лечении хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ).

Согласно данным компании IQVIA за 12 месяцев по состоянию на сентябрь 2020 года годовой объем рынка тиотропия в форме порошка для ингаляций в странах ЕС составил 450 млн. долларов США.

Компания Glenmark Pharmaceuticals Europe, подразделение Glenmark, заключила стратегическое эксклюзивное лицензионное соглашение на маркетинг генерика тиотропия бромида в форме порошка для ингаляций в странах Западной Европы и Великобритании в августе 2018 года. Продукт под различными торговыми наименованиями будет доступен в Ирландии, Швеции, Финляндии, Норвегии, Дании, Испании, Нидерландах, Германии.

Это второй лицензионный ингаляционный продукт, который компания Glenmark выводит в странах Европы, после препарата на основе салметерола/флутиказона в форме порошка для ингаляций.

«Мы рады, что наша компания представила генерическую версию тиотропия бромида в форме порошка для ингаляций в странах Европы для лечения ХОБЛ, — отметил исполнительный вице-президент Glenmark в регионе EMEA-L Ачин Гупта. Респираторное направление является одним из ключевых для компании Glenmark и вывод этого продукта на рынки Великобритании и стран Западной Европы поможет пациентам в этих странах получить к нему доступ».

Материал партнера: Glenmark

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