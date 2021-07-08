Минздрав РФ и ЕС обсудят взаимное признание сертификатов вакцинации

Посол Евросоюза в России Маркус Эдерер сообщил об отправке в Минздрав письма с предложением обсудить возможность взаимного признания «ковидных» сертификатов. В ведомстве выразили готовность к диалогу на эту тему. Посол Евросоюза в России Маркус Эдерер сообщил об отправке в Минздрав письма с предложением обсудить возможность взаимного признания «ковидных» сертификатов. В ведомстве выразили готовность к диалогу на эту тему.

Регламент об электронных сертификатах в ЕС вступил в силу 1 июля. Документ включает данные о вакцинации, перенесенном заболевании и ПЦР-тестах.

«Необходимо найти решение для наших ковидных сертификатов. Вы знаете, что в ЕС есть цифровой сертификат, который позволяет гражданам свободно путешествовать внутри союза, а также закон, который предусматривает возможность объявлять эти сертификаты эквивалентными с другими подобными сертификатами. В этом духе мы обращались в Министерство здравоохранения России и предложили обсудить, заинтересована ли Россия в таком процессе», – отметил Эдерер.

«Мы получили письмо. Готовы встречаться и обсуждать», – заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

В России существует приложение «Путешествую без COVID-19», для стран ЕАЭС оно также обязательное. По правилам Роспотребнадзора, с 10 июля для граждан этих государств и Таджикистана достаточно будет сдать тест не ранее чем за 3 дня до прибытия в Россию и загрузить результаты в приложение.

В то же время отечественные вакцины пока не признаны ВОЗ и EMA. «Процесс сертификации российской вакцины не должен быть политизирован – это конфиденциальный процесс. Он идет и называется «текущий обзор», которому сейчас подвергнут Спутник V. Уверен, что он закончится рационально и непредвзято», – считает Маркус Эдерер.

В конце июня ВОЗ провела инспекцию четырех российских площадок, на которых выпускается российская вакцина от COVID-19 Спутник V. В результате к заводу «Фармстандарт-УфаВита» у организации возникли замечания. В Минпромторге РФ на это заявили, что «Фармстандарт-УфаВита» работает над устранением замечаний вместе с ведомством, после чего ВОЗ сможет проинспектировать производство еще раз.